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Güney Afrika Cumhuriyeti'nde Kovid-19 vaka sayısı 111 bini geçti

Son 24 saatte 5 bin 688 kişide koronavirüs tespit edildi

Yeniakit Publisher
2020-06-25 17:59:07 -
Güney Afrika Cumhuriyeti'nde Kovid-19 vaka sayısı 111 bini geçti

ABUJA (AA) - Güney Afrika Cumhuriyeti'nde yeni tip koronavirüs (Koivd-19) vaka sayısı 111 bin 796'ya yükseldi.

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 5 bin 688 kişide Kovid-19 tespit edildi.

Bugüne kadar toplam 1 milyon 416 bin 894 test yapıldı.

Bu testlerden 111 bin 796'sı pozitif çıktı. Kovid-19 vakalarından 56 bin 874'ü iyileşti.

Hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 205 oldu.

En fazla vaka ve ölüm, Western Cape bölgesinde görülürken, en az vaka ve ölüm Northern Cape bölgesinde kaydedildi.

Güney Afrika Cumhuriyeti, Afrika'da en fazla Kovid-19 vakasının görüldüğü ülke olmayı sürdürüyor.

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