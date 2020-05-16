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Güney Afrika Cumhuriyeti'nde Kovid-19 tedbirleri taksicileri olumsuz etkiledi

Yeniakit Publisher
2020-05-16 07:01:30 -
Güney Afrika Cumhuriyeti'nde Kovid-19 tedbirleri taksicileri olumsuz etkiledi

JOHANNESBURG (AA) - Güney Afrika Cumhuriyeti’nde hükümet, 1 Mayıs'ta sokağa çıkma yasaklarını gevşetse de alınan önlemler taksi sürücülerini olumsuz etkiledi.

Taksici Mbongeni Ngyonya (50), AA muhabirine yaptığı açıklamada, araçlarına ikiden fazla kişi alamamaları nedeniyle işlerinin azaldığını söyledi.

Halkın Kovid-19 nedeniyle korku yaşadığını belirten Ngyonya, "İşlerimiz çok durgun ve kimse araçlara binmek istemiyor. Bunun üstüne getirilen kısıtlamalar işlerimizi yarıdan fazla düşürdü." ifadelerini kullandı.

Ngyonya, sokağa çıkma yasağı öncesi yaklaşık 400 dolar kazandıklarını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Bunun yarısı ev kirasına, geri kalanı ise araç yakıtı, tamiri ve kirasına gidiyordu. Şimdi ise o kazandığımız günleri mumla arıyoruz. Ev kiramızı dahi verecek gücümüz kalmadı. Ev sahibim kirada indirim yapar ya da almaktan vazgeçerse belki evime yiyecek alabilirim yoksa hem aç hem evsiz kalacağım."

Ülkede salgınla artan yoksulluk nedeniyle devlet yardımlarına başvuranların sayısı 5 milyonu aştı. Ortalama 20 dolar aylık yardım alan vatandaşlar, kilometrelerce uzayan kuyruklar oluşturuyor.

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