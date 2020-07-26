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Dünya

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde koronavirüs vakaları alarm veriyor

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde, son 24 saatte 12 bin 204 kişide koronavirüs tespit edildi ve vaka sayısı 434 bin 200'e çıktı.

Yeniakit Publisher
2020-07-26 04:09:00 -
Güney Afrika Cumhuriyeti'nde koronavirüs vakaları alarm veriyor

Güney Afrika Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede son 24 saatte 312 kişi hayatını kaybetti ve ölü sayısı 6 bin 655 oldu.

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde son 24 saatte 12 bin 204 kişi virüse yakalanırken vaka sayısı 434 bin 200'e yükseldi, Kovid-19 vakalarından 263 bin 54'ü iyileşti.

Bugüne kadar toplam 2 milyon 730 bin 812 test yapıldı.

En fazla vaka Gauteng bölgesinde görülürken, en az vaka ve ölüm Northern Cape bölgesinde kaydedildi.

Güney Afrika Cumhuriyeti, Afrika'da Kovid-19'un en fazla görüldüğü ülke olmayı sürdürüyor.

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