Güney Afrika Cumhuriyeti'nde koronavirüs kaynaklı can kayıpları arttı

Güney Afrika Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığının açıkladığı rakamlara göre, Güney Afrika Cumhuriyeti'nde vaka sayısı son 24 saatte 926 artarak 682 bin 215'e çıktı.

Son 24 saat içinde 40 kişinin daha ölmesiyle ülkede hayatını kaybedenlerin sayısı 16 bin 17'ye yükseldi.

Ülkede şimdiye kadar 4 milyon 280 bin 340 test yapıldı. Koronavirüs vakalarından 615 bin 684'ü ise sağlığına kavuştu.

En çok vaka Gauteng bölgesinde görülürken, en az vaka ve ölüm Northern Cape bölgesinde görüldü.