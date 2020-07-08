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Dünya

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde koronavirüs durdurulamıyor

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde, son 24 saatte 10 bin 134 kişide koronavirüse rastlandı.

Yeniakit Publisher
2020-07-08 02:38:00 -
Güney Afrika Cumhuriyeti'nde koronavirüs durdurulamıyor

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, Kovid-19 vaka sayısı 10 bin 134 artışla 215 bin 855'e yükseldi.

Ülkede bugüne kadar toplam 1 milyon 907 bin 532 test yapıldı.

Son 24 saatte 192 kişi virüs nedeniyle yaşamını yitirirken, ölenlerin sayısı 3 bin 502'ye yükseldi.

Kovid-19 vakalarından 102 bin 299'u ise iyileşti.

En fazla vaka ve ölüm Western Cape bölgesinde görülürken, en az vaka ve ölüm Northern Cape bölgesinde kaydedildi.

Güney Afrika Cumhuriyeti, Afrika'da Kovid-19'un en fazla görüldüğü ülke olmayı sürdürüyor.

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