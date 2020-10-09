  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Güney Afrika Cumhuriyeti'nde koronavirüs bilançosu arttı
Dünya

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde koronavirüs bilançosu arttı

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde son 24 saat içinde 1736 kişide daha koronavirüs tespit edilmesiyle vaka sayısı 686 bin 891'e çıktı.

Yeniakit Publisher
2020-10-09 03:20:00 -
Güney Afrika Cumhuriyeti'nde koronavirüs bilançosu arttı

Sağlık Bakanlığı verilerine göre, ülkede son 24 saatte 160 kişi koronavirüs nedeniyle öldü.

Koronavirüs kaynaklı ölüm sayısının 17 bin 408 olduğu ülkede, koronavirüs vaka sayısı, 1736 artışla 686 bin 891'e ulaştı. Bugüne kadar 4 milyon 339 bin 686 testin yapıldığı Güney Afrika Cumhuriyeti'nde, virüse yakalananlardan 618 bin 771'i sağlığına kavuştu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Fransa devlet kanalında Erdoğan skandalı
Medya

Fransa devlet kanalında Erdoğan skandalı

Fransa devlet kanalı France 24, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın TBMM'de yaptığı konuşmada bir skandala imza atarak söylemediği sözleri..
Gazeteci yazar Abdurrahman Dilipak’tan canlı yayında flaş açıklamalar
Gündem

Gazeteci yazar Abdurrahman Dilipak’tan canlı yayında flaş açıklamalar

İstanbul Sözleşmesi üzerine yazdığı bir yazı nedeniyle hakkında dava açılan gazetemiz yazarı Abdurrahman Dilipak bugün ifade verdi. Dilipak,..
Vladimir Putin'den Ermenistan'ı yıkan açıklama
Dünya

Vladimir Putin'den Ermenistan'ı yıkan açıklama

Rusya'nın Ermenistan'ı koruma yükümlülüğü olduğunu açıklayan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, çatışmanın Ermenistan topraklarında yaşanm..
Satılık 2015 model Renault Clio
Satılık 2015 model Renault Clio

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay