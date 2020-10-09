Güney Afrika Cumhuriyeti'nde koronavirüs bilançosu arttı
Güney Afrika Cumhuriyeti'nde son 24 saat içinde 1736 kişide daha koronavirüs tespit edilmesiyle vaka sayısı 686 bin 891'e çıktı.
Sağlık Bakanlığı verilerine göre, ülkede son 24 saatte 160 kişi koronavirüs nedeniyle öldü.
Koronavirüs kaynaklı ölüm sayısının 17 bin 408 olduğu ülkede, koronavirüs vaka sayısı, 1736 artışla 686 bin 891'e ulaştı. Bugüne kadar 4 milyon 339 bin 686 testin yapıldığı Güney Afrika Cumhuriyeti'nde, virüse yakalananlardan 618 bin 771'i sağlığına kavuştu.