  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Yazılımcı ne iş yapar? Yazılımcı olmak için gereken şartlar neler?

Zerde nasıl yapılır? Hafif ve lezzetli zerde tatlısı tarifi

İmam Şafi'nin hikmetli rüyası

Ashab-ı Kehf'in köpeği: Kıtmir

Sihirbazların Firavun'a cevabı
için kalan
Aktüel

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde iki günlük bebek Kovid-19 nedeniyle öldü

Yeniakit Publisher
2020-05-21 16:55:48 -
Güney Afrika Cumhuriyeti'nde iki günlük bebek Kovid-19 nedeniyle öldü

ABUJA (AA) - Güney Afrika Cumhuriyeti'nde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan iki günlük bebek hayatını kaybetti.

Güney Afrika Cumhuriyeti Sağlık Bakan Zweli Mkhize, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Üzülerek söylemeliyim ki Kovid-19 kaynaklı ilk bebek ölümünü kaydettik." dedi.

Hayatını kaybeden bebeğin zamanından önce doğduğunu belirten Mkhize, anneye doğum öncesi yapılan testin de pozitif çıktığını kaydetti.

Mkhize, "Bebek doğduktan sonra ciğerlerinde sorun yaşıyordu ve nefes almakta güçlük çekiyordu." dedi.

Güney Afrikalı iki günlük bebeğin ölümü, Kovid-19 kaynaklı en küçük yaştaki ölümler arasında kaydedildi.

Ülkede 506 bin 861 Kovid-19 testi yapılırken, 18 bin 3 kişinin testi pozitif çıktı. Virüs nedeniyle 339 kişi hayatını kaybetti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 155 m² tripleks ev
Satılık 155 m² tripleks ev

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı