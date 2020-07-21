Güney Afrika Cumhuriyeti'nde iki bakan Kovid-19 teşhisi sonrası hastaneye kaldırıldı

ABUJA (AA) - Güney Afrika Cumhuriyeti'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilen ve durumları ağırlaşan Çalışma ve Mineral Kaynaklar bakanları hastaneye kaldırıldı.



Kabine sözcüsü Phumla Williams, gazetecilere yaptığı açıklamada, iki bakanın doktor tavsiyesi üzerine daha iyi tedavi için hastaneye kaldırıldığını kaydetti.



Williams, "Çalışma Bakanı Thulas Nxesi 61, Maden Kaynakları ve Enerji Bakanı Gwede Mantashe ise 65 yaşında. Daha yakından takip edilebilmeleri için hastanede tedavi altına alındılar." dedi.



Kovid-19 testi pozitif çıkan Savunma Bakanı Nosiviwe Mapisa-Nqakula'nın ise iyileştiği açıklandı.



Her iki bakanın yaklaşık bir hafta önce yaptırdıkları Kovid-19 testleri pozitif çıkmıştı.



Güney Afrika Cumhuriyeti'nde Kovid-19 vaka sayısı 373 bin 628'e yükseldi. Dünyada en fazla Kovid-19 tespit edilen 5'inci ülke olan Güney Afrika Cumhuriyeti, Afrika'da Kovid-19'un en fazla görüldüğü ülke olmayı sürdürüyor.



