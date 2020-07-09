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Güney Afrika Cumhuriyeti'nde bir günde en yüksek sayıda Kovid-19 vakası tespit edildi

Ülkede son 24 saatte 13 bin 674 kişiye Kovid-19 tanısı kondu

Yeniakit Publisher
2020-07-09 23:25:09 -
Güney Afrika Cumhuriyeti'nde bir günde en yüksek sayıda Kovid-19 vakası tespit edildi

ABUJA (AA) - Güney Afrika Cumhuriyeti'nde, son 24 saatte 13 bin 674 kişide yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildi.

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede son 24 saatte 13 bin 674 kişiye Kovid-19 tanısı konmasıyla toplam vaka sayısı 238 bin 339'a yükseldi.

Ülkede bugüne kadar toplam 2 milyon 569 test yapıldı. Son 24 saatte 129 kişi virüs nedeniyle öldü, hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bin 720'ye yükseldi. Kovid-19 vakalarından 113 bin 61'i iyileşti.

En fazla vaka Gauteng bölgesinde görülürken, en az vaka ve ölüm Northern Cape bölgesinde kaydedildi.

Güney Afrika Cumhuriyeti, Afrika'da Kovid-19'un en fazla görüldüğü ülke olmayı sürdürüyor.

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