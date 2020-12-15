Güney Afrika Cumhuriyeti'nde 38 binden fazla sağlık çalışanı Kovid-19'a yakalandı

JOHANNESBURG (AA) - Güney Afrika Cumhuriyeti'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının başından bu yana 38 binden fazla sağlık çalışanı virüse yakalanırken, bunların 391'i hayatını kaybetti.

Devlet Başkanı Cyril Ramaphosa, devlet televizyonunda yaptığı konuşmada, Güney Afrika halkının sağlık çalışanlarına ve ailelerine çok şey borçlu olduğunu ifade ederek, ikinci dalganın başladığı ülkede sağlıkçıları korumak için ellerinden geleni yapacaklarının sözünü verdi.

Şimdiye kadar hasta olan 38 binden fazla sağlık çalışanı olduğunu ve bunların 5 bininin hastaneye yatırıldığını belirten Ramaphosa, ölen sağlık çalışanlarının sayısının ise 391 olduğunu dile getirdi.

İkinci dalga nedeniyle getirilen yeni Kovid-19 tedbirlerini de açıklayan Ramaphosa, içki satışının sadece gündüz belli saatlerde yapılacağını, Noel tatili boyunca virüsün yoğun olduğu bölgelerdeki tüm park ve plajların kapalı olacağını bildirdi.

Afrika kıtasında en fazla vakaya sahip olan ülkede, kayıtlı vaka sayısı 866 bini geçerken, ölenlerin sayısı da 23 bin 451'e ulaştı.