  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Cuma namazı, Kocatepe Camii’nde kılındı

Bu süreçte sinema da etkilenecek

Kamu mesai saatleri değişti mi? Kamu çalışma saatleri kaç oldu?

Yalçın Topçu: Aliya İzzetbegoviç sadece ümmet için değil, bütün iyi insanlar için rol model bir şahsiyettir

İHH'dan Asya ülkelerine ramazan yardımı
için kalan
Aktüel

Güney Afrika Cumhuriyeti ve Mozambik'teki Türk vatandaşları yurda dönüyor

Yeniakit Publisher
2020-05-22 22:44:16 -
Güney Afrika Cumhuriyeti ve Mozambik'teki Türk vatandaşları yurda dönüyor

JOHANNESBURG (AA) - Güney Afrika Cumhuriyeti ve Mozambik'teki Türk vatandaşları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle uluslararası seferlerin durdurulmasının ardından Türk Hava Yollarının (THY) özel seferiyle Türkiye'ye dönüyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın koordinasyonu ve Dışişleri Bakanlığının çalışmasıyla 59 ülkeden yaklaşık 25 bin vatandaşın ramazan ayını ve bayramını evlerinde geçirebilmesi amacıyla başlatılan tahliye kapsamında Güney Afrika Cumhuriyeti ve Mozambik'teki Türk vatandaşları Türk Hava Yollarına (THY) ait TK4947 uçağıyla yurda uğurlandı.

Türkiye Maarif Vakfı (TMV) Güney Afrika Temsilcisi Adem Koç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Devletimizin bu titiz operasyonu ile Türkiye'ye tahliye edilen vatandaşlarımızı vakfımızda ağırlamak, onların mutluluklarına ortak olmak bizim için de büyük bir mutluluk kaynağı oldu." dedi.

Mozambik ve Güney Afrika Cumhuriyeti'nden 93 yolcusu bulunan uçak, yerel saatle 21.00'da havalandı. Uçakta Türk vatandaşları dışında iki İngiliz, bir Nijeryalı, üç Güney Afrika Cumhuriyeti, iki Ukrayna ve bir ABD vatandaşı bulunuyor.

Yolculardan 43 yaşındaki Yakup Öztaş, “Buraya silo depoları montajı için gelmiştim. Ülke kapanınca çıkış yapamadık, çalıştığım firma ve ben virüsün burada hızlı yükselmesinden dolayı çok endişelendik ve Türkiye’ye dönmeye karar verdik.” ifadelerini kullandı.

Aralarında başka ülkelere ait vatandaşların da bulunduğuna dikkat çeken Öztaş, “Düşünebiliyor musunuz dünyanın her yerinden vatandaşlar burada kaldı ama sadece buraya bizleri almaya THY geliyor. Ne ABD ne İngiltere böyle bir operasyon yapabildi. Bu çok büyük bir hizmet büyük devlet olmak böyle bir şey.” şeklinde konuştu.

Güney Afrika Uluslararası İlişkiler ve İşbirliği Dairesi (DIRKO) ise bir aydan fazla süredir Türkiye’de mahsur kalan ülke vatandaşlarının Türkiye’den Güney Afrika’ya getirilmesi ile ilgili yapılan işbirliğinden dolayı Türkiye teşekkür etti.





Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Audi marka A3 tipli otomobil
Satılık 2016 model Audi marka A3 tipli otomobil

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı