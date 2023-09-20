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Dünya Güney Afrika Cumhurbaşkanı Ramaphosa, küresel ısınmanın bedelini Afrikalıların ödediğini söyledi
Dünya

Güney Afrika Cumhurbaşkanı Ramaphosa, küresel ısınmanın bedelini Afrikalıların ödediğini söyledi

Yeniakit Publisher
2023-09-20 07:15:00 -
Güney Afrika Cumhurbaşkanı Ramaphosa, küresel ısınmanın bedelini Afrikalıların ödediğini söyledi

Güney Afrika Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa, Afrika'nın, dünyanın geri kalanına göre daha hızlı ısındığını belirterek, "Kıtamızın insanları bir kez daha dünyanın zengin uluslarının sanayileşmesi ve kalkınmasının bedelini ödüyor." dedi.

New York'taki Birleşmiş Milletler (BM) 78. Genel Kurulu'nda katılımcılara hitap eden Ramaphosa, insanlığın büyük kısmının, savaş, çatışma, yoksulluk, açlık, hastalık ve çevre felaketleriyle karşı karşıya olduğuna dikkati çekti.

Ramaphosa, "Devletler arasındaki dayanışma ve güven erozyona uğruyor. Eşitsizlik, yoksulluk ve işsizlik derinleşiyor." diye konuştu.

Dünyanın bütün dikkatini ve enerjisini küresel ısınmaya karşı tedbirler yerine savaş ve çatışmalara harcadığını dile getiren Ramaphosa, uluslararası topluma, barışa yönelik diyalog geliştirmek için her türlü çabanın harcanması çağrısında bulundu.

Ramaphosa, Afrika'nın, iklim değişikliği nedeniyle dünyanın geri kalanından daha hızlı ısındığını belirterek, dünyadaki 20 sıcak iklim noktasından 17'sinin bu kıtada olduğunu söyledi.

Küresel ısınmanın faturasını, bu konuda en çok sorumluluk taşıyan gelişmiş ülkelerin ödemesi gerektiğine işaret eden Ramaphosa, "Kıtamızın insanları bir kez daha dünyanın zengin uluslarının sanayileşmesi ve kalkınmasının bedelini ödüyor. Bu, Afrika halkının artık ödemeye hazır olmadığı bir bedeldir." dedi.
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Ramaphosa, gelişmiş ülkelerin yıllık 100 milyar dolarlık iklim finansmanı taahhütlerini yerine getirmemesinin endişe verici olduğunu kaydederek, Afrika ülkelerinin iklim hedefleri için çok daha fazla finansal desteğe ihtiyaç duyduğuna dikkati çekti.

- Küba ve Zimbabve'ye yönelik yaptırımların kaldırılması çağrısı

Ramaphosa, Filistin işgal altında olduğu sürece Orta Doğu'da barışı tesis etmenin mümkün olmadığını vurgulayarak, "İsrail hükümetinin eylemleri, uygulanabilir iki devletli çözüm olasılığını tehlikeye attı." ifadesini kullandı.

Küba ekonomisi ve halkına büyük zarar veren yaptırımların kaldırılması çağrısında bulunan Ramaphosa, "Sıradan Zimbabvelilere anlatılmaz acılar çektiren Zimbabve'ye yönelik yaptırımlar da kaldırılmalıdır." diye konuştu.

Ramaphosa, BM Güvenlik Konseyinde reform gerektiğini belirterek, "Afrika ve Küresel Güney'in sesinin BM'de ve genişletilmiş çok taraflı sistemde güçlendirilmesini sağlamalıyız." dedi.

 

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