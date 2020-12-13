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Ekonomi Güneşten elektrik üreten şemsiyeler gelecek yaz plajlarda olacak
Ekonomi

Güneşten elektrik üreten şemsiyeler gelecek yaz plajlarda olacak

Antalya Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir firma tarafından yaz aylarında sahillerdeki tatilcilerin cep telefonu, tablet ve dizüstü bilgisayarlarını şarj edebilecekleri güneş panelleriyle elektrik enerjisi üreten şemsiye geliştirildi - Şemsiyeler, elektriği depolayan bataryalar ve yerleştirilen led ampuller sayesinde gece de kullanılabilecek - Şirketin yönetim kurulu başkanı Tarık Sarvan: - "Yaklaşık 200 vatlık bir enerji sistemini oluşturduk. Bununla iki cep telefonu aynı anda ya da herhangi bir laptop bütün gün şarj edilebiliyor" - "Ürünü bu yıl çıkardık, sipariş almaya başladık"

Yeniakit Publisher
2020-12-13 11:01:35 -
Güneşten elektrik üreten şemsiyeler gelecek yaz plajlarda olacak

ANTALYA (AA) - HATİCE ÖZDEMİR TOSUN - Antalya'da bir firmanın geliştirdiği güneş panelleriyle elektrik üretilebilen plaj şemsiyeleri, turizm sektöründen ilgi görüyor.

Antalya Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi AŞ, Ar-Ge çalışmaları sonucunda, yaz sezonunda sahilleri dolduran tatilcilerin elektrik ihtiyacını karşılayabilmek amacıyla şemsiyelere yerleştirilen güneş panelleri sayesinde elektrik üretebilen sistemi geliştirdi.

Kapalı durumdayken otomatik pil koruma özelliği eklenen ve üzerine led ampuller yerleştiren plaj şemsiyesi piyasaya sunuldu. Gündüz cep telefonu, tablet ve dizüstü bilgisayar gibi cihazların elektrik ihtiyacını karşılayan, gece de aydınlatma imkanı sunan çok amaçlı şemsiyelere özellikle oteller ilgi gösteriyor.

- Tatilcilerin enerji ihtiyacına çözüm

Şirketin yönetim kurulu başkanı Tarık Sarvan, AA muhabirine, güneş enerjisinin hızlı bir şekilde hayata girdiğini ve artık her alanda aktif kullanıldığını söyledi.

İnsanların cep telefonu-tablet gibi cihazların kullanımının yaygınlaşmasıyla elektrik enerjisine daha fazla ihtiyaç duymaya başladığına dikkati çeken Sarvan, özellikle sahillerdeki tatilcilerin enerji problemi yaşadığını belirtti.

Sarvan, bu soruna çözüm üretmek amacıyla başlattıkları çalışma kapsamında şemsiyeler için güneşten elektrik üreten sistem geliştirdiklerini anlatarak, şöyle devam etti:

"Antalya gibi tatil merkezlerinde güneş oldukça zengin. Sahiller şemsiyelerle dolu. Bunları değerlendirmek istedik. Şemsiye yapan firma ile görüştük, güzel bir şemsiye tasarlandı, üzerine esnek güneş panellerimizi yerleştirdik. Yaklaşık 200 vatlık bir enerji sistemini oluşturduk. Bununla iki cep telefonu aynı anda ya da herhangi bir laptop bütün gün şarj edilebiliyor."

Şemsiyeye gece de faydalanılması için led ampuller döşediklerini dile getiren Sarvan, bu sayede şemsiyelerin gece de aktif kullanılabildiğini ifade etti.

- 2021 sezonunda sahillerde olacak

Sarvan, güzel bir projeyi hayata geçirildiklerini için mutlu olduklarını, şemsiyelerin sahillerin yanı sıra havuz başı, kafeterya ve bahçelere de konulabileceğini aktardı.

Şemsiyede seri üretime başlandığını dile getiren Sarvan, "Ürünü bu yıl çıkardık, sipariş almaya başladık. 2021 sezonunda birkaç 5 yıldızlı otel grubunun sahillerinde yer alacak." dedi.

Sarvan, sistemin mevcut şemsiyelere de entegre olabileceğini, yaz bittiğinde sistemlerin şemsiyelerden sökülüp, çıkarıldığını ve daha sonra tekrar monte edilebildiğini bildirdi.

Sistemi lityum iyon bataryalarla yaptıklarını anlatan Sarvan, "Bataryaların yaklaşık 10 yıl garantisi, 20-25 yıl ömrü var. Panelimizin de 25 yıl garantisi, 45-50 yıllık ömrü var. Ömürlük bir sistem kuruyoruz." diye konuştu.

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