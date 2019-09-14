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Güneşspor kulübü sezonu açtı

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14 Eylül 2019 Cumartesi 11:51
Güneşspor kulübü sezonu açtı

Bilecik’in Bozüyük ilçesinin amatör spor kulüplerinden Güneşspor Kulübü, kurban keserek yeni sezon açılışını yaptı


Açılış programında bir konuşma yapan Güneşspor Kulübü Başkan yardımcılarından Recep Peri, “Geçen sene kulübümüze şampiyonluk yaşatan sporcularımıza teşekkür etmek ve 2019-2020 sezonunu kazasız belasız atlatmak için kurbanımızı kesip kan akıtmak istedik. Pazar günü de Allah nasip ederse tüm sporcularımızla pikniğimize gideceğiz. 2019-2020 sezonunda Güneşspor Kulübü olarak U 13, U 14,U 15, U 17, Ü 19 ve A takımlarımız ile sahalarda olacağız. Bütün kulüplerimize başarılar diliyor ve kazasız belasız bir sezon geçirmeyi Rabbim inşallah bizlere nasip eder diyorum. Her zaman genç kardeşlerimize destek olmaya, onlara fırsat vermeye ve ilimiz, ülkemiz sporuna yeni sporcular kazandırmaya çalışan bir kulüp olduk ve böyle olmaya da devam edeceğiz. Bütün halkımızı müsabakalarımıza bekliyoruz. Sizler olmalısınız ki bizlerde olalım. Bu güne kadar kulübümüze desteğini esirgemeyen herkese teşekkür ederiz” dedi.

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Haber Tarihi: 14 Eylül 2019 Cumartesi 11:51
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