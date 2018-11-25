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Güneşi fırsat bilip millet bahçelerine koştular

İstanbul'da güneşli havayı fırsat bilen vatandaşlar, Başkan Erdoğan'ın açılışını yaptığı millet bahçelerine koştular.

25 Kasım 2018 Pazar 17:59
Güneşi fırsat bilip millet bahçelerine koştular

İstanbul’da bugün Kasım ayı olmasına rağmen yazdan kalma bir gün yaşandı. Gün içinde 18 dereceye ulaşan hava sıcaklığı nedeniyle İstanbullular öğleden sonra kendilerini park ve bahçelere attı. Vatandaşların yazdan kalma Pazar günü tercih ettiği mekanlar arasında geçen hafta açılan millet bahçeleri de vardı. Geçtiğimiz hafta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla düzenlenen törenle açılan Başakşehir, Çırpıcı, Baruthane, Kayaşehir ve Hoşdere Millet Bahçeleri vatandaşların uğrak mekanı haline geldi. Çocuklarıyla birlikte millet bahçelerine akın eden aileler keyifli saatler geçirdi. Baruthane Millet Bahçesi ise havadan da görüntülendi.

“Fırsat oldukça diğer açılan yerleri de ziyaret edeceğiz”

Eşiyle birlikte Baruthane Millet Bahçesi’ne gelerek bisiklet süren Murat Yıldırım, Pazar günü sıcak havayı değerlendirdiklerini söyledi. Diğer millet bahçelerini de gezmeyi planladığını ifade eden Yıldırım, “Pazar günü baktık gayet güzel bir hava var değerlendirelim dedik. Hava da sıcak. Başkanımızın açmış olduğu millet bahçelerini bir gezelim dedik. Dolayısıyla en yakın olan Baruthane’ye geldik. Gayet hoş olmuş, çok beğendik. Bisikletlerle günü spor yaparak geçirmiş olduk. Mutluyuz, devamını bekliyoruz. Fırsat oldukça diğer açılan yerleri de ziyaret etmek istiyoruz” dedi.

Şirinevler'de oturan ve çocuklarıyla birlikte Baruthane Millet Bahçesi’ne gelen Yunus Kanşıray ise, yapılan millet bahçesinin ihtiyaç olduğunu kaydetti. Baruthane Millet Bahçesi’ne ilk kez geldiğini ifade eden Yunus Kanşıray, “Çok güzel, çocuklar bayağı beğendi. Burası bir ihtiyaçtı. Kendim Şirinevler’de oturuyorum. O taraflarda böyle olanak yok. Bugünkü havayı fırsat bildik, bir de Pazar olduğu için çocuklar sıkılıyordu evde. O yüzden bir an önce kendimizi buraya atalım dedik” dedi.

Haber Tarihi: 25 Kasım 2018 Pazar 17:59
  1. İstanbul
  2. Millet Bahçeleri
  3. Baruthane Millet Bahçesi
  4. Güneşi fırsat bilip millet bahçelerine koştular

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