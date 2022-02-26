Güneşe aldanmayın, çok fena kar geliyor!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü yeni hava durumu tahminlerini paylaştı. Buna göre İstanbul'da hafta sonu hava açık geçecek, ardından ise kar yeniden gelecek.

Uzun süredir devam eden yağış yurdu terk etti. Özellikle İstanbullular hafta sonuna güneşli giriyor. Ancak güneşe aldanmayın! Özellikle hafta ortasında sıcaklık hissedilir derecede azalacak.

Meteoroloji uzmanı Orhan Şen, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Yağışlar, genellikle yağmur, İç Ege, Akdeniz’in yüksekleri Batı Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun yüksekleri, İç Anadolu'nun yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde... Hava tahminleri ile bilinen Hava Forum sitesinde yer alan bilgiye göre ise kar yeniden geliyor. Pazartesi günü Avrupa ve Balkanlar üzerinden bir soğuk hava geliyor. Trakya kesimlerinde kar yağışı bekliyoruz. Hava epey soğuyacak. İstanbul'da salı, çarşamba yükseklerde kar ihtimali var. Ankara'da 1 Mart gecesinden itibaren kar ihtimali var. Mart ilk 10 gün kış var."