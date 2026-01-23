Güneş yüzünü bulutların ardına sakladı! Kar bereketi geliyor: Buzlanma ve dona karşı tedbir vakti!

Bölge genelinde havanın çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı geçeceği, sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile pus ve yer yer sis hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.

Uzmanlar buzlanma ve don olayı uyarısı yaparak, "Bölgemiz genelinde buzlanma ve don olayı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir. Bölgemizde yüksek kar örtüsü bulunan eğimli ve dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunduğundan yetkililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir" dediler.