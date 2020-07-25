Güneş yüzeyinde su ayıları mı yaşıyor?

Güneş'e düzenlenen bir uzay görevinden gönderilen fotoğraflardaki bir siyah zerre, dev alev topunun yüzeyinde bir su ayısı görüldüğüne inanılmasına neden oldu. Mikroskobik organizmalar olan su ayıları, yiyecek veya su olmadan 30 yıla kadar yaşayabiliyor ve 150 dereceye varan sıcaklıklara dayanabiliyor. Bu canlıların halihazırda Ay'da bulunması ve oraya düşen bir uydu üzerinde taşınmış olması mümkün.

Independent'in haberine göre; Solar Orbiter'in çektiği fotoğraflar da bu küçük canavara benzeyen bir şey gösterdi. Solar Orbiter aynı zamanda "kamp ateşlerini" yani Güneş'in en dış atmosferindeki minik patlamaları ve yıldızın daha önce hiç görülmemiş kısmındaki manyetik alanın görüntülerini ortaya çıkardı.

Bu görsellerle ilgili bir basın toplantısında konuşan Solar Orbiter'in baş araştırmacısı ve Belçika Kraliyet Gözlemevi'ne bağlı Güneş Etkileri Veri Analiz Merkezi'nin (SIDC) Bilimsel Faaliyetler Başkanı David Berghmans, araştırmacıların bazı görüntülerde "sürünen" bir şekil saptadığını söyledi. Bu şekil "minik bir su ayısı" ve "ekstra biyolojik deneyimiz" sözleriyle anılıyordu.

Live Science'ın haberine göre, Berghmans, "Ama aslında bu bir algılayıcı kusuru" dedi. Gelecekteki işlemlerde bunu daha fazla optimize ettiğimizde, yakın piksellerle aradeğerlenmiş ve temizlenmiş olacak. Fakat şu an için hala açıkça görülebilir durumda.

Her ne kadar su ayıları dayanıklı canlılar olsa da sıcaklıkların beş bin santigrat dereceye ulaştığı Güneş'te hayatta kalamazdı.

Dünya dışı yaşama gelince, geçmişte düşünülenden daha fazla ortamda bulunma ihtimali daha yüksek. Ancak Dünya dışı yaşam arayışları için olası hedefler arasında Enceladus ve Europa uyduları öne çıkıyor. Bunun nedeni yüzeylerini kaplayan derin okyanuslar ve araştırmacılar, buraların yaşamın tüm gerekliliklerini karşılayabileceğini öne sürüyor.