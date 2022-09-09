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Teknoloji Güneş yüzeyi ilk kez ayrıntılı bir şekilde görüntülendi! İşte renk küresi...
Teknoloji

Güneş yüzeyi ilk kez ayrıntılı bir şekilde görüntülendi! İşte renk küresi...

Daniel Inouye Teleskobu, ilk kez, Güneş'in atmosferindeki ikinci katman olan ve ‘renk küresi’ olarak nitelendirilen kromosferden ayrıntılı görüntü elde etmeyi başardı. Güneş yüzeyi ilk kez ayrıntılı bir şekilde görüntülendi...

Yeniakit Publisher
2022-09-09 17:59:00 - 2022-09-09 18:09:39
Güneş yüzeyi ilk kez ayrıntılı bir şekilde görüntülendi! İşte renk küresi...

BD Ulusal Güneş Gözlemevi, Daniel Inouye Teleskobu'nun güneşe ait dünyaya ulaştırdığı yeni fotoğrafı paylaştı.

Fotoğrafta, Güneş'in atmosferindeki ikinci katman olan ve ‘renk küresi’ olarak nitelenen kromosfer bugüne kadar ilk kez bu kadar ayrıntılı yer aldı.

Güneş'in katmanları

Yüksek çözünürlükteki fotoğrafta Güneş'in 82 bin 500 kilometrelik bir alanı görülebiliyor.

Daha önce birçok teleskobun lensleri Güneş'in fotonlarına karşı dayanıksız olduğu için bu kadar ayrıntılı görüntü yakalayamamıştı.

Gelişen teknoloji ise, uzay cisimlerinin de giderek daha net fotoğraflanabilmesini sağlıyor.

Güneş yüzeyi ilk kez ayrıntılı bir şekilde görüntülendi

Özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunan Daniel Inouye Güneş Teleskobu gibi gelişmiş cihazlar, Güneş'in daha önce görülmeyen ayrıntılarının gözler önüne serilmesini sağlıyor.

Daniel Inouye Güneş Teleskobu'nun elde ettiği görüntüye göre kromosfer böyle görünüyor:

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