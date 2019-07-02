Güneş yağı lekesi nasıl çıkar Yağ lekesi nasıl çıkar?

Çamaşırlardaki inatçı lekeler nasıl çıkarılır? Sıcaktan bulanan vatandaşlar denize girerek serinlemekte. Güneş yağınına karşı güneş yağı kremi sürülmekte. Hal böyle olunca da giysilere, elbiselere güneş yağı lekesi bulaşmakta. Yağ Lekesi nasıl çıkar? Çamaşır lekeleri nasıl çıkarılır? Kolkut temizliği nasıl yapılır?

Yazın cildimizi ve sağlığımızı koruyan güneş kremleri kolaylıkla giysilerimize bulaşıp leke yapabilir. Ancak endişeye gerek yok. Videomuzu izleyerek güneş kremi lekesi nasıl çıkar sorusuna yanıt bulabilirsiniz. En sevdiğiniz elbisede güneş yağı lekesi mi var? İhtiyacınız olan malemeler kaşık, mısır unu veya karbonat ve çamaşır deterjanı fazla güneş ağı kremini bir kaşıkla alın lekeye mısır unu veya karbonat serpin yine güneş yağı lekesinin üzerine bir miktar çamaşır deterjanı uygulayın. Güneş kremi lekesini yumuşatmak için deterjan kapağını kullanabilirsiniz. Yarım saat bekleyin soğuk ya da ılık suda yıkayın.

Koltuk temizliği nasıl yapılmalı?

Kıyafetlere sıçrayan yağ lekesi nasıl çıkar?