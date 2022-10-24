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İSLAM Güneş tutulması sırasında hangi ibadetler yapılır? Güneş tutulmasında okunacak dualar nelerdir?
İSLAM

Güneş tutulması sırasında hangi ibadetler yapılır? Güneş tutulmasında okunacak dualar nelerdir?

2022 yılının ikinci güneş tutulması 25 Ekim Salı günü gerçekleşecek. Güneş tutulması sırasında yapılacak olan ibadetler ise merak ediliyor. Peki, güneş tutulması yaşanırken hangi zikirler çekilir?

Yeniakit Publisher
2022-10-24 21:58:00 -
Güneş tutulması sırasında hangi ibadetler yapılır? Güneş tutulmasında okunacak dualar nelerdir?

Milyonların merakla beklediği güneş tutulması yarın gerçekleşecek. Güneş tutulması sırasında yapılacak olan ibadetler ise merak ediliyor.

Güneş tutulması sırasında hangi ibadetler yapılır? Güneş tutulmasında okunacak dualar nelerdir?

Sözlükte “örtmek; kararmak” anlamlarına gelen küsûf, güneş için kullanıldığında ayın güneşle dünya arasına girerek güneş ışığını engellemesi yani güneş tutulması olayını ifade eder. Küsûf kelimesiyle anlam bakımından ilişkili olan ve sözlükte “batmak, görünmez olmak” mânasına gelen husûf ise ay ile ilgili olarak kullanıldığında dünyanın ay ile güneş arasına girerek ayın yüzeyine güneş ışığının ulaşmasını engellemesi yani ay tutulması demektir. Küsûf ve husûf kelimeleri güneş ve ay tutulması hakkında birbirinin yerine kullanılmakla birlikte fıkıh ve astronomi literatüründe genellikle güneş tutulması için küsûf, ay tutulması için husûf kelimesi yaygınlık kazanmıştır. Diğer taraftan güneş ve ay tutulmasının ikisine birden “küsûfân” veya “husûfân” denildiği de olur.

Güneş tutulması 25 Ekim Salı günü 12.45-15.05 saatleri arasında yaşanacak.

Salı sabahına Bakara ve Kehf surelerinin okunması tavsiye ediliyor.

Ayrıca 100 defa “YA DAFIAL BELAYA iDFA' ANNEL BELAYA FALLAHÜ HAYRÜN HAFIZAN VE HÜVE ERHAMÜRRAHIMIN INNEKE ALA KULLI SEY'IN KADIR

"Ey belaları def eden Allah’ım! Belaları bizden uzaklaştır. Allah muhafaza edicilerin en merhametlisidir.  Muhakkak ki senin kudretin her şeye yeter” okunması önerilir.

312 kez Ya Rakiybu

75 kez Ya Muzillu

14 kez Ya Vehhab

100 kez Ya Gaffar

1020 kez Ya Aziymu Celle Celalühü

306 kez Ya Kahiru ya zel batşiş şedidi entellezi la yütakuntikamüh.

7 kez Hasbiyallahu lâ ilâhe illâ Hû, Aleyhi tevekkeltu ve Huve rabbül arşıl azîm.

Ayrıca din büyükleri KUSÛF namazı kılınmasını tavsiye ediyor.

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