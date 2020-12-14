Güneş tutulması ne zaman saat kaçta olacak? Güneş ne zaman tutulacak?

2020'nin en önemli gök olayı ise 14 Aralık 2020 Pazartesi günü Allah'ın yer yüzündeki bir mucizesi gerçekleşecek. Dünyanın hayat bulmasına vesile olan, canlı ve cansız varlıkların enerjisiyle hayat bulan güneş bugün insanoğluna eşsiz bir güzellik sergileyecek ve Tam Güneş Tutulması yaşanacak. 2020 yılını geride bırakmaya sadece günler kala yılın en önemli ve büyük gök olayı bugün yaşanacak. Tam güneş tutulması bugün 13.34'te başlayacak ve birçok ülkeden izlenebilecek. Peki tam güneş tutulması Türkiye'den izlenecek mi, saat kaçta güneş tutulması yaşanacak?

Güneş tutulması saat kaçta?

Yaratıcının güç ve kudretine şahit olmak isteyen insanoğlunun yakından takip ettiği Güneş tutulması için heyecan doruta. NASA tarafından 2020 yılı takviminde bu yıl 1'i tam tutulma olmak üzere 2 Güneş, 4 parçalı Ay tutulması yaşanacağı bilgisi verilmişti. Yılın son tutulması 14 Aralık Pazartesi günü Güneş tutulması yaşanacak.

Güneş tutulması Türkiye’de görünecek mi?

2020'nin en önemli gök olayı ise 14 Aralık 2020'deki Tam Güneş Tutulması olacak. Ancak bu tutulma da Türkiye'den görülemeyecek. Genel zaman ile 13.34-18.53 saatleri arasında gerçekleşecek.

Güneş tutulması nedir?

Tam Güneş tutulması nedir? Ay’ın Güneş’i Dünya’dan DİSK halinde görünen ışıkyuvarını tümüyle örtmesi ile oluşur. Güneş’in çok parlak olan ışıkyuvarı Ay’ın karanlık gölgesi ile örtülür ve Güneş’in ışıkyuvarından çok daha soluk olan Güneş tacı çıplak gözle görülebilir hale gelir. Tutulmaya ancak tam tutulma zamanında güvenli olarak çıplak gözle bakılabilir. Bu sırada hava, parlak yıldızlar ve gezegenler gözle görülebilecek kadar kararır. Tam tutulma, Dünya yüzeyindeki dar bir koridorda gözlenebilir.