Güneş tutulması CANLI İZLE | Güneş tutulması canlı yayın

Güneş tutulması 12.40-15.05 saatleri arasında gerçekleşecek. Tutulma ülkemizde de bazı illerde gözlenebilecek. Güneş diskinin yaklaşık yüzde 50’si örtülmüş olacak. İstanbul'da ise maksimum örtünme saat 13.47'de yaşanacak.

Türkiye’den gözlenebilecek bir sonraki en yakın Güneş Tutulması ise 2 Ağustos 2027 tarihinde parçalı tutulma olarak gerçekleşecek ve Güneş diskinin yaklaşık yüzde 80’i örtülecektir.

Ankara Üniversitesi Kraiken Rasathanesi Müdürü Doç. Dr. Mesut Yılmaz, "Tutulmaya tamamen çıplak gözle, teleskop veya dürbünle kesinlikle bakmasınlar. Çünkü bu, gözde körlüğe kadar ciddi kalıcı hasara yol açabilir. O yüzden tamamen özel güneş fitreleri dediğimiz profesyonel ekipmanıyla gözlemi yapabilirler. Bir başka teknik ise projeksiyon tekniği. Şu anda rasathanemizde uyguladığımız bu yöntemde, teleskopa gelen görüntü doğrudan çıplak gözle değil bir kağıt üzerine yansıtıyoruz, böylece kağıttaki yansımayı izliyorsunuz. Özel bir filtre alma imkanınız yoksa bu yansıyı izleyerek tutulmayı izleyebiliyorsunuz" dedi.

Güneş tutulmasını TÜBİTAK'ın resmi Youtube kanalı "TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi" adresinden canlı olarak takip edebilirsiniz.