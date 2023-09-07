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Teknoloji Güneş patlaması, kuyruklu yıldızın kuyruğunu parçaladı! O anlar anbean kaydedildi
Teknoloji

Güneş patlaması, kuyruklu yıldızın kuyruğunu parçaladı! O anlar anbean kaydedildi

Yeniakit Publisher
2023-09-07 16:39:00 - 2023-09-07 16:43:15

Nishimura Kuyruklu Yıldızı'nın, Güneş'ten yayılan yüklü parçacıklar nedeniyle kuyruğunu kaybettiği anlar ortaya çıktı.

Geçen ay Japonya'da amatör gökbilimci Hideo Nishimura tarafından ilk kez keşfedilen kuyruklu yıldız C/2023 P1 (Nishimura), Güneş'in yarattığı enerjik patlamaların kurbanı oldu.

Nishimura kuyruklu yıldızı, Güneş'ten gelen yüklü parçacık patlamaları (CME) ve plazma etkileriyle ciddi bir dirençle karşılaştı ve kuyruğunu kaybetti.

Astrofotoğrafçı Michael Jaeger tarafından bir Güneş fırtınasının kuyruklu yıldızı "yutmasını" ve kuyruğunun bir kısmını kaybetmesini kayıt altına aldı.

Bağlantı kopma olayı

Eski NASA gökbilimcisi Tony Phillips, Spaceweather.com'da bu fenomeni bir 'bağlantı kopma olayı' olarak tanımladı. "Bu olay, kuyruklu yıldıza çarpan bir CME veya hızlı güneş rüzgarı akışının etkisiyle meydana gelmekte," dedi.


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Nishimura'nın kuyruğu, olayın ardından tekrar uzamaya başladı. Ancak bu uzaması kalıcı olmayabilir çünkü daha fazla CME'nin yolda olduğu belirtiliyor.

Dünyanın çok yakınından geçecek

Nishimura Kuyruklu Yıldızı, 12 Eylül'de Dünya'nın yakınından geçecek ve ardından 17 Eylül'de Güneş etrafında bir dönüş yaparak derin uzaya geri dönecek.

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