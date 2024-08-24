Güneş paneline rakip geliyor! Elektrik üretimini 140 kat arttırıyor

Çok minik jeneratörler olan nanojeneratörler, mekanik veya termal enerjiyi elektriğe dönüştürüyor. Bu cihazlar, küçük ve kablosuz aletlere enerji sağlayabiliyor.

Surrey Üniversitesi İleri Teknoloji Enstitüsü'nden araştırmacılar, klasik versiyonlarından en az 100 kat daha fazla enerji üretebilen bir nanojeneratör tasarladı.

Araştırmacılar yeni teknolojideki mantığı bayrak koşusuna benzetiyor. Yan yana dizilmiş 34 tane küçük elektrot, sırayla çevredeki mekanik enerji yükünü toplayarak birbirine aktarıyor. Bu sayede elektrotlar tek başına çalışmak yerine toplamda daha fazla elektrik üretebiliyor.

Teknolojiyi Nano Energy adlı hakemli dergide 21 Ağustos'ta yayımlanan bir makalede açıklayan ekip, bu sayede birim başına üretilen elektriğin 140 kat arttığını belirtiyor.

Bilim insanları jeneratörde, sürtünme yoluyla elektriklenen malzemeler kullandı. Böylece bir araya gelip ayrılan elektrotlar, tıpkı saça sürünen balonun yapışması gibi, elektrik yükleniyor.

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Bu nanojeneratörün, örneğin koşarken ortaya çıkan mekanik enerjiyi kulaklık gibi cihazları çalıştıracak güce dönüştürmesi bekleniyor.

Makalenin başyazarı Md Delowar Hussain "Nanojeneratörlerle ilgili hayal edilen şey, sabah koşusu, mekanik titreşimler, okyanus dalgaları veya bir kapıyı açmak gibi günlük hareketlerden enerji yakalayıp kullanmak" diyerek ekliyor:

Bizim nanojeneratörümüzdeki kilit yenilik ise, enerji verimliliğini daha da artırmak adına istenen şekilde ölçeklendirilebilen bir lazer tekniği kullanarak 34 küçük enerji toplayıcıyla teknolojiye ince ayar yapmamız.

Hussain ayrıca bu teknolojinin bir gün güneş panellerine denk olabileceğini ve bu sayede akıllı ev sistemleri gibi mekanizmalara güç sağlayabileceğini öne sürüyor. Bu sayede çeşitli cihazların, enerjiyi depolayacak bir bataryaya ihtiyacı kalmayabilir.

Yeni çalışma aynı zamanda küçük aletler için temiz enerji sağlama açısından da önemli bir adım olabilir.

Araştırmacılar halihazırda bir şirket kurarak sürtünme enerjisiyle kendi kendine çalışan ve vücudun içine yerleştirilmeyen sağlık sensörleri geliştirmeyi planlıyor. (Independent Türkçe)