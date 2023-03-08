Güneş Motel, JW Marriot Otel.. Tarih tekerrür ediyor!

Yeniakit Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, bugünkü yazısında 6'lı masayı zora sokacak detayları paylaştı.

İşte Ali İhsan Karahasanoğlu'nun o yazısı:

Güneş Motel, JW Marriott Otel.. Ve ibret alınmıyor ki, tarih tekerrür ediyor!

Biz geçmiş yıllardan örnekler verdikçe, bize Z kuşağını gösterip, “Bu gençler o eski yılları bilmezler. Kime neyi anlatıyorsun? Zaten faydası olmayan bir hatırlatma” diyorlardı..

“Hâlâ mı Ali Bey, hâlâ mı 28 Şubat? Hâlâ mı 12 Eylül öncesi hikayeler?.. Silkelen.. Kendine gel, hangi çağdayız..” diyorlardı..

ÖNE ÇIKAN VİDEO

“Eski çamlar bardak oldu.. Artık otellerde hükümet kurmak, darbe tehditleri ile hükümetleri yıkmak, başörtüyü yasaklamak, imam hatipleri kapatmak.. Bunları kimsenin dillendirdiği de yok, savunduğu da yok.. Bu malzemeleri bırak, geleceğe bak” diyorlardı..

“Senin bu anlattıklarından, emin ol, Z kuşağı hiçbir şey anlamıyor.. ‘Antidemokratik yapılanmalar’ ne demek? Siyasi partilerin 24 saatte birbirini nakzeden tavırlar geliştirmesi ne demek? Böyle şeyler eskilerde kaldı. Sen boşuna nefes tüketiyorsun” diyorlardı..

Şimdi geldik mi, tek başına hükümet kuracak milletvekili olmayan CHP’nin, amansız düşmanı AP’den 11 milletvekili transfer edip, onlara 10 bakanlık vermesini sembolleştiren “Güneş Motel” örneğine?..

....YAZIYI OKUMAK İÇİN...