Güneş lekesinin şimdiye kadarki en ayrıntılı görüntüsü yayınlandı

2021 yılında inşası tamamlanması beklenen Inouye Güneş Teleskobu, Güneş lekesinin şimdiye kadarki en dataylı fotoğrafını yakaladı. 28 Ocak tarihinde çekilen görüntü, Güneş'in yüzeyindeki 20 kilometreye kadar olan küçük manyetik yapıları en ince ayrıntısına kadar göstermeyi başardı.

Konuyla ilgili konuşan Astronomi Araştırma Üniversiteleri Birliği Başkanı Matt Mountain, dünyanın en gelişmiş Güneş teleskobu sayesinde artık inanılmaz derecede ayrıntılı görüntüler yakalanabileceğini ve bu sayede Güneş'in aktivitesi hakkında daha detaylı bilimsel çalışmalar yapılabileceğini söyledi.

Güneş'i gözlemlemek amacıyla şimdiye kadar üretilmiş en büyük teleskop olan Inouye Güneş Teleskobu, Ulusal Bilim Vakfı (NFS) tarafından işletiliyor.

Araştırmacılar, 2013 yılında inşasına başlanan ancak inşası henüz tamamlanmayan teleskobun gelecekte Güneş hakkında çok daha fazla detayı ortaya çıkaracağını belirtiyor.