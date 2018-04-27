Güneş kremlerine dikkat!

Yaz kış etkilerinden korumak için sürdüğümüz güneş kremlerinin de diğer kimyasal ürünler gibi cildimizi güneş ışınlarının yan etkileri var. İçerdiği birçok kimyasal ilaç nedeniyle risk teşkil ediyor. Peki, güneş kremlerinin olası yan etkileri nelerdir?

İşte güneş kremlerinin yan etkileri...

1- ALERJİK REAKSİYONLAR

Güneş kremlerinin içinde kızarıklık, kaşıntı ve cilt tahrişine neden olabilecek bazı kimyasallar vardır. İçeriğinde kullanılan PABA, alerjik reaksiyona sebep olabilecek bir koruyucudur. Güneş kremi alacaksanız alerjik bir reaksiyona maruz kalmamak için "Hipoalerjenik" etiketli ürünleri tercih edebilirsiniz. Dikkat etmeniz gereken sizin vücudunuzun neye reaksiyon gösterip göstermeyeceğidir. Cildiniz için bir ürün almadan önce mutlaka bir dermatoloğa gidip bir cilt testi yaptırmanız gerekmektedir.

2- SİVİLCELİ OLUŞUMU

Sivilceli bir cildiniz var ise kullandığınız güneş kreminin içindeki kimyasallar cildinizi daha çok etkileyerek sivilceleri tahriş edebilir ve yenilerinin oluşmasına sebep olabilir. Cilt tipinize uygun güneş kremi seçerek bu etkileri en aza indirebilirsiniz. Sivilceli bir cildiniz var ise yağlı olmayan yani "komedojenik olmayan" ürünleri tercih etmeniz yerinde olur. Eğer tek bir güneş koruyucu kremi tüm cildinize uyguluyorsanız bunun çok zararlı olduğunu bilmeniz gerekiyor. Çünkü vücut için olan güneş kremleri daha ağır olduğundan yüz bölgesine uygulanması sakıncalıdır.

3- GÖZ TAHRİŞİ

Güneş kremlerinin göz ile temasında ağrı ve tahrişe neden olabilirken aynı zamanda ışığa karşı hassasiyete de neden olabilir. Dikkat edilmediği takdirde göz hastalığına sebep olabileceği için, güneş kreminin gözle temasında ilk olarak göz bol su ile yıkanmalı ve hemen bir doktora gidilmelidir.

4- MEME KANSERİ

Güneş kremleri meme kanserine neden olabilecek östrojenik bileşenler içerir. Cilt kimyasalları anında emme eğilimi gösterdiği için güneş kreminizin içerinde ne olduğunu bilmeniz gerekmektedir.

5- SAÇ KÖKÜNDE ALERJİ

Güneş kremleri ciltte kırmızı renkli kızarıklara neden olabileceği gibi saç köklerinde de kızarıklara sebep olabilir.

Yukarıda belirtilen olası yan etkilerine karşı önlem almak için mutlaka bir dermatoloğa gidip cilt testi yaptırarak cilt bakım ürünleri almanız gerekmektedir.

