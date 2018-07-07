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Güneş kremi alırken dikkat edilmesi gerekenler

Zararlı güneş ışınlarından korunmak için kullanılan güneş kremlerini seçerken dikkat etmeniz gereken hususlar mevcuttur.

07 Temmuz 2018 Cumartesi 09:16
Güneş kremi alırken dikkat edilmesi gerekenler

Tüm ciltlerin güneşe olan hassasiyetleri aynı derece olmadığından her cildin kendine özgü güneş kremi vardır. Yaşanılan coğrafi bölge, cilt farklılıklarına neden olur. Örneğin; Kuzey bölgelerde yaşayan kişiler, güneş ışınlarına az maruz kaldıklarından, güneşe olan hassasiyetleri daha fazladır. Güney'de yaşayan insanlar için ise bu durum tam tersidir.

CİLDE GÖRE GÜNEŞ KREMİ NASIL SEÇİLİR?

Çok açık tenli kişilerin ciltleri daha hassas bir yapıda olduğundan yüksek faktörlü güneş kremlerini, kumral ve buğday tenli olarak adlandırılan cilt rengine sahip kişiler ise orta dereceli koruma kremleri tercih edebilir. Koyu renge sahip kişiler ise düşük faktörlü güneş kremi kullanabilir.

Güneş kremi alırken vücut ve yüz için farklı ürünler tercih edilmelidir. Özellikle yüz için kullanılacak güneş kremlerinde;

- Hassas ve kuru cilt tipi; yoğun nemli kremler kullanılmalıdır.

- Yağlı ve normal cilt tipi; yağ oranı az formüllü kremleri tercih etmelidir.

- Sivilce ve akneye meyilli cilt tipi ise; jel formunda elde edilmiş güneş kremleri almalıdır.

GÜNEŞ KREMLERİNDE HANGİ İÇERİĞE DİKKAT EDİLMELİDİR?

Güneşten gelen zararlı iki ışın dalgası vardır. Bunlardan biri olan UVB; cilt renginin koyulaşmasına neden olur. Ancak cilt bu ışına fazla maruz kalındığında; kızarıklık, ödem, iritasyon, acı, yanma ve güneş çarpmalarına sebep olur.

Aynı zamanda cildin bağışıklığını hasara uğratır. UVA ışınları ise; cildin altındaki dermis katmanına kadar iner. Yaşlanmayı hızlandırmanın yanı sıra cilt lekelerine neden olur ve cildin DNA yapısına bozar. Bu sorunların yaşanmaması için iki ışına karşı koruma sağlayan ürünleri seçmek çok önemlidir.

 

 

 

 

 

 

Yasemin.com'dan alınmıştır.

Haber Tarihi: 07 Temmuz 2018 Cumartesi 09:16
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