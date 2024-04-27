  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Müjde gibi müjde! Fransızlar 31 yıl sonra Bursa'ya dönme kararı aldı: Artık Bursa'da üretip dünyaya satacaklar

Rusya yatırımlara misilleme yaptı: Dünyaca ünlü iki dev markanın yönetimi Gazprom'a devredildi

Hesap ver Ekrem! İBB’nin ihmal bir can daha aldı

Türkiye'nin hamlesi sonrası gözler Suudi Arabistan'da! Çok sayıda ülke sonunda harekete geçiyor

10 soruda yeni müfredat:

“Kimse alınmasın ama…” diyen Nihat Hatipoğlu’ndan ekonomi yorumu

Rusya'dan Türkiye'deki görüşmeyle ilgili beklenmedik açıklama: İngiltere baskı yaptı, görüşmeler durdu

Bakan Özhaseki'den İsrailli Bakan'a tepki

8'i çocuk, 15 Filistinli hayatını kaybetti! İsrail yine sivilleri vurdu

Oy oranını duyunca gülmekten yıkılacaksınız! Bu ne gaz Müsavat Dervişoğlu!
Kadın - Aile Güneş hasarından böyle koruyun: Vitamin iflasını önlüyor! Kuaför hizmeti artık yok... Yapan muradına erdi
Kadın - Aile

Güneş hasarından böyle koruyun: Vitamin iflasını önlüyor! Kuaför hizmeti artık yok... Yapan muradına erdi

Yeniakit Publisher
2024-04-27 22:33:00 - 2024-04-27 22:33:58
Güneş hasarından böyle koruyun: Vitamin iflasını önlüyor! Kuaför hizmeti artık yok... Yapan muradına erdi

Güneşin verdiği hasar, şekillendirme ve renklendirme nedeniyle saçlarınız genellikle birçok şeye dayanır. Zamanla saçınızın uçları kırılmaya ve cansızlaşmaya başlar. Eğer böyle bir şikayetiniz varsa, saçınız büyük olasılıkla kuru, kırılgan ve kırılmaya çok yatkındır. Saçınızın bu üzücü duruma gelmesini önlemek için birkaç basit ipucu haberimizde.

Sağlıklı saçlara sahip olmak istiyorsanız saçlarınızı üç ayda bir kesmenin önemli olduğunu unutmayın. Düzenli düzeltmelerle zamanla saç dokunuzda bir fark olduğunu kesinlikle fark edeceksiniz. Saçınızı çok sık şampuanlamak saç tellerinizi kuru ve kırılgan hale getirir, çünkü şampuan saç derinizdeki tüm doğal yağları yok eder. Bu nedenle yıkamalar arasında kuru bir şampuan kullanabilirsiniz

Kuru ve kırılgan saçlarınız varsa saçınıza gerekli nem ve besleyiciliği sağlayan ürünleri seçmeniz çok önemlidir.

Nemi artırmak için shea yağı, argan yağı veya hindistancevizi yağı gibi bileşenler içeren şampuanları ve saç kremlerini seçin.

Saçlarınız kırılmaya yatkınsa, saçlarınızı ıslakken taramayın. Bunun nedeni, ıslak saçların yıkamadan hemen sonra son derece hassas ve zayıf olması ve onları taramanın onları yalnızca kırılmaya karşı daha duyarlı hale getirmesidir.
Sağlıklı saçlara sahip olmak istiyorsanız saçlarınızı üç ayda bir kesmenin önemli olduğunu unutmayın.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23