Güneş hasarından böyle koruyun: Vitamin iflasını önlüyor! Kuaför hizmeti artık yok... Yapan muradına erdi

Sağlıklı saçlara sahip olmak istiyorsanız saçlarınızı üç ayda bir kesmenin önemli olduğunu unutmayın. Düzenli düzeltmelerle zamanla saç dokunuzda bir fark olduğunu kesinlikle fark edeceksiniz. Saçınızı çok sık şampuanlamak saç tellerinizi kuru ve kırılgan hale getirir, çünkü şampuan saç derinizdeki tüm doğal yağları yok eder. Bu nedenle yıkamalar arasında kuru bir şampuan kullanabilirsiniz

Kuru ve kırılgan saçlarınız varsa saçınıza gerekli nem ve besleyiciliği sağlayan ürünleri seçmeniz çok önemlidir.

Nemi artırmak için shea yağı, argan yağı veya hindistancevizi yağı gibi bileşenler içeren şampuanları ve saç kremlerini seçin.

Saçlarınız kırılmaya yatkınsa, saçlarınızı ıslakken taramayın. Bunun nedeni, ıslak saçların yıkamadan hemen sonra son derece hassas ve zayıf olması ve onları taramanın onları yalnızca kırılmaya karşı daha duyarlı hale getirmesidir.

Sağlıklı saçlara sahip olmak istiyorsanız saçlarınızı üç ayda bir kesmenin önemli olduğunu unutmayın.

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