Güneş gözlüğü seçerken dikkat edilmesi gereken önemli noktalar!

Güneş gözlükleri, etkileri azaltan ve oldukça fayda sağlayan bir araç. Bu aracı doğru kullanabilmek için birkaç noktaya dikkat edilmesi gerekir.

Yüz tipinize uygunluk

Suratınızda çok büyük ya da çok büyük duran gözlükleri tercih etmemeye çalışın. Modaya uygunluk açısından boyut seçecekseniz, yüzünüze yakışan büyüklükte güneş gözlüğü seçmelisiniz. Aksi halde gözlük işlevini yerine getirmemiş olacak ve sizi rahatsız edecektir.

Gözlükler, çirkin bir görüntüye sebebiyet vermemek için, kaşlarınızın hizasında olmamalıdır. Aynı şekilde gözlükleriniz yanaklarınıza değiyor, güldüğünüzde gözlüklerin kalkmasına sebep oluyorsa, size uygun değidir. Burun şekli ve yapısına oturan bir gözlük seçilmelidir.

Eğer güneşlenmek için kullanacaksanız, sadece göz kapaklarınızın büyüklüğünde, iz yapmayacak türden gözlük seçin.

Cam özellikleri

Gözlük için, uv ışınlarına karşı koruyucu etkisi olan camlar seçilmelidir. Özellikle bu konuya dikkat ederek, uygun olmayan mağazalardan, plastik olan gözlükler seçilmemelidir.