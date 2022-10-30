Tüm dünya NASA’nın yakaladığı görüntüyü konuşuyor. ABD Uzay ve Havacılık Dairesi'ne (NASA) bağlı Güneş Dinamikleri Gözlemevi, güneşin yüzeyinde gülümsemeye benzeyen görüntüyü yakaladı.

NASA’nın Güneş Dinamikleri Gözlemevi tarafından yapılan paylaşımda, "Bugün, NASA'nın Güneş Dinamikleri Gözlemevi, Güneş'i 'gülümserken' yakaladı. Ultraviyole ışığında görülen Güneş üzerindeki bu koyu lekeler, koronal delikler olarak bilinir ve hızlı güneş rüzgarının uzaya taştığı bölgelerdir” denildi. Uzmanlar bu görselin bir güneş fırtınasını işaret ettiğini ifade ediyor.

Güneş fırtınası nedir dünyayı nasıl etkiler? NASA Güneş fotoğrafı güncel

Güneşte yaşanan püskürmeler ile patlamaların sonucu olarak yüksek enerji barındıran parçacıkların dünyaya isabet etmesiyle oluşan doğa olayına güneş fırtınası denir.

Güneş fırtınaları nedeniyle, Dünya'nın dış atmosferi ısınabilir ve uyduları doğrudan etkileyebilir. Söz konusu fırtına nedeniyle uydularda oluşacak ısınmadan dolayı GPS, cep telefonu ve uydu, TV sinyallerinde parazitlenmeler yaşanabilir.