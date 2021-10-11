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Dünya Güneş fırtınası geliyor! Telefon ve uydu sinyalleri etkilenecek
Dünya

Güneş fırtınası geliyor! Telefon ve uydu sinyalleri etkilenecek

Amerika Birleşik Devletleri Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi (NOAA) bugün Dünya atmosferine jeomanyetik bir güneş fırtınasının çarpacağını duyurdu. Fırtınanın elektrik şebekelerini etkilenmesini ve kuzey enlemlerinde aurora meydana gelmesini beklediklerini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-10-11 19:17:00 -
Güneş fırtınası geliyor! Telefon ve uydu sinyalleri etkilenecek

NOAA tarafından yayınlanan uyarıda, bugün bir Güneş fırtınası beklendiği ve bunun Dünya'nın manyetik alanını etkileyeceği belirtildi. Buna göre, uydular, GPS, cep telefonu ve uydu TV sinyallerinde çökmeler gerçekleşebilir. NOAA'nın 'G2' yani 'orta dereceli fırtına' kategorisine koyduğu fırtınanın yarına kadar devam etmesi bekleniyor.

1921'de de gerçekleşmişti

Uzmanlar ayrıca İrlanda'nın kuzeyinde aurora yani, Güneşteki manyetik fırtınaların Dünya'ya ulaşması sonucu kutuplar ve çevresinde gözlemlenen renkli ışımalar görülmesinin de beklendiğini açıkladı.
15 Mayıs 1921'de New York'ta gerçekleşen 3 günlük jeomanyetik fırtına nedeniyle ABD ve İngiltere de dahil olmak üzere dünyanın çeşitli yerlerinde elektrik ve telgraf kontrol odalarında yangınlar çıkmıştı.
Kaliforniya Üniversitesi tarafından gerçekleştirilen araştırmaya göre, benzer fırtınalar 100 yılda bir meydana geliyor ve Dünya'yı bir 'internet kıyametine' sürükleyebilir.

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