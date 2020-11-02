Güneş enerjisinin avantajları ve kullanım alanları nelerdir?

Dünyanın aydınlatılmasını, ısıtılmasını ve doğanın yaşamını sürdürebilmesini sağlayan güneş, sağladığı ışınlar sayesinde farklı enerjilere dönüştürülebiliyor. Bu çerçevede güneş, ihtiyaç duyulan hemen her türlü enerji ihtiyacının karşılandığı tükenmek bilmeyen enerji kaynaklarından biri olarak ön plana çıkıyor.

Güneşten gelen ışınlar günümüzde güneş enerjisi panelleri tarafından yakalanıp elektrik enerjisine dönüştürülebiliyor. Bu çerçevede bu şekilde ve daha farklı yöntemlerle elektrik enerjisine dönüştürülen güneş enerjisi günlük hayatta birçok ihtiyacın giderilmesinde kullanılıyor.

Elektrik üretiminde değerlendirilen güneş enerjisinin diğer bir kullanım alanı ise ısınma ve sıcak su amaçlı kullanılan termal enerji sistemleridir. Kullanılan bu sistem sayesinde güneşin olduğu her noktada başka hiçbir enerjiye ihtiyaç duyulmadan hem aydınlatma hem ısınma hem de sıcak su ihtiyacı kolaylıkla karşılanabiliyor. Bu çerçevede günümüzde yapılan birçok mesken, iş yeri, otopark, otel vb. yapılar çatılarına güneş panelleri konularak adeta birer enerji üretim merkezine dönüşebiliyorlar. Tasarımları ve sistemleri uzman ekipler tarafından yapılan güneş enerjisi sistemleri gün geçtikçe ülkemizin her alanında yayılmaya devam ediyor.

Yenilenebilir Enerji Kaynağı Olarak Güneş

Güneş dünyanın hemen her yerinde kullanılabilen temiz, ucuz ve tükenmeyen bir enerji kaynağıdır. Güneşten enerji üretmek için dünyanın herhangi bir yerine güneş ışınlarının ulaşması yeterlidir. Ayrıca bir hazırlık, sistem, teknik, mekanik hiçbir işleme gerek duyulmuyor. Bu çerçevede enerji üretiminin devamlı ve sürdürülebilir olması açısından güneş enerjisi başta olmak üzere yenilenebilir enerji kaynakları her geçen gün önemini artırıyor.

Enerji kaynaklarının kendini yenilemesi ve sürdürülebilir olması son zamanlarda oldukça önem kazandı. Fosil yakıtların oluşması için geçen milyonlarca yıldan sonra onların kullanılması ve işlenmesi gibi maliyetler de düşünüldüğünde ayrıca bu yakıtların tükenmeye yüz tutmuş olmaları güneş enerjisinin ve diğer yenilenebilir enerji kaynaklarının önemini daha da artırıyor.

Günümüzde halen dünya genelinde yeteri kadar yaygın olmasa da güneş enerjisine ciddi bir rağbet var. Elektrikli araçlar, güneş enerjisiyle ısınan mekâna, güneş enerjisiyle sulanan tarım arazileri her geçen gün artıyor. Bunun bilincinde olan birçok devlet de yenilenebilir enerji kaynaklarının daha da yayılması için birçok yasal düzenleme yapıyor.

Güneş Enerjisi Nasıl Çalışıyor?

Güneş enerjisi sistemleri güneş ışınlarını elektrik enerjisine çeviren ve bu sayede çeşitli ihtiyaçların ekonomik yollarla karşılandığı yenilenebilir enerji sistemleri olarak biliniyor. Güneş panelleri sayesinde çalışan sistem, silikon hücreleri, metal çerçeve, cam muhafaza ve akım kablolarından oluşuyor. Güneş ışınları direkt olarak silikon hücreleri tarafından yakalanıyor ve hücrelere iletiliyor. Hücreler vasıtasıyla doğrudan akım kablolarına iletilen ışınlar burada elektrik enerjisine dönüştürülerek alternatif akım kablolarına iletiliyor. Kablonun bağlı olduğu sistem üzerinden de elektrik enerjisi kullanılmaya başlanıyor. Örneğin çalışma sistemi olarak güneş enerjili solar lambalar gündüz topladığı enerjiyi gece boyunca aydınlatacak şekilde tasarlanmıştır.

Fosil Yakıtlara Muhtaç Değiliz!

Güneş enerjisi şu anda dünya üzerindeki enerji ihtiyacının mevcut sistemler dahilinde yüzde birini bile karşılamıyor. Oldukça yeni sayılan bir enerji kaynağı olması ve fosil yakıtların hemen her alanda aktif olarak kullanılması yenilenebilir enerji kaynaklarına verilmesi gereken önemi yavaşlatıyor. Ancak her geçen gün fosil yakıtların dünyamıza ve çevremize verdiği zararların yanında insan sağlığını da olumsuz etkilemesi özellikle güneş enerjisi sistemlerinin yaygınlaşması için en büyük sebeplerden birini oluşturuyor.

Bununla birlikte güneş enerjisi sistemleri fosil yakıtlara göre daha ekonomik bir maliyetle kullanılabiliyor. Kolayca ulaşılabilir olması binlerce metre yerin altından çıkarmak için işlemek için ve kullanmak için harcanan zamanların ve masrafların hiçbirisi güneş enerjisinde bulunmuyor. Bu sebeple yakın bir zamanda dünya üzerinde fosil yakıtların enerji verimliliğinin tamamen yok olacağı uzmanlar tarafından belirtiliyor. Bu yüzden birçok ülke enerji ihtiyaçlarını yenilenebilir enerji kaynaklarıyla sağlamanın hazırlıklarını yapıyor.

Milyonlarca yıldır kullanılan fosil yakıtlar eskiden günümüze kadar hemen her alanda kullanılıyor. Kullanılan bu yakıtların çok yakın bir zamanda tükeneceği ve dünya genelinde ciddi bir enerji krizi yaşanacağı ön görülüyor. Bu krizi en kolay yoldan atlatmak ise yenilenebilir enerji kaynaklarını hayatımızın hemen her alanına kazandırmaktan geçiyor.

Güneş Enerjisi Kullanmanın Avantajları ve Fiyatları

Fosil yakıtlardan elde edilen enerjiye göre ve diğer yenilenebilir enerji kaynaklarına göre güneş enerjisi kullanmanın birçok avantajı bulunuyor. Ekonomik ve sürdürülebilirlik açısından büyük kolaylık sağlayan güneş enerjisinin avantajlarını şu şekilde sıralayabiliriz:

Kaynak olarak güneşi alan güneş enerjisi tükenmeyen enerji kaynaklarından biridir. Elde etmek, işlemek, çıkarmak vb. maliyetlere gerek duyulmadan kullanılabilir.

Günlük hayatta tarımdan ısınmaya, sanayiden yaşanılan her mekânda rahatlıkla kullanılabilir. Tamamen doğal bir enerji kaynağı olduğu için çevreye ve insan sağlığına herhangi bir zarar vermez.

Güneş enerjisiyle elektrik enerjisi elde etmek mümkündür. Elektrik enerjisi üretiminde kullanılan güneş panellerinin çevreye ve insan sağlığınahiçbir olumsuz etkisi bulunmamaktadır.

Fosil yakıtlarla elde edilen enerji kaynakları çıkarılmasından işlenmesine ve kullanılmasına kadar ciddi maliyetler gerektirir. Ayrıca sürekli kullanımı halinde enerji ihtiyacı oldukça pahalıya mal olabilir. Güneş enerjisinde bu saydığımız maliyetlerin hiç birisi yoktur kurulan güneş enerjisi sistemine harcana maliyet üç dört sene de kendini mutlaka amorti eder.

Bununla birlikte güneş enerjisi kullanarak elektrik üretmek oldukça basittir. Herkes oturduğu yerde basit sistemler üzerinden güneş ışınlarını kullanarak kendi enerjisini üretebilir.

Güneş enerjisi için kurulan santrallerin diğer enerji kaynaklarına göre bakım maliyetleri de oldukça düşüktür.

Güneş enerjisi rüzgâr gibi kaynağının ne zaman ortaya çıkacağının tahmin edilmesi zor bir enerji türü değildir. Güneş her sabah doğar ve akşam batar. Bu her tarafta böyledir. Bu yüzden enerji sağlamak için belirli zaman dilimlerine ihtiyaç duyulmaz.

Bu sayılanlarla birlikte güneş enerjisi başta olmak üzere yenilenebilir enerji kaynaklarının daha birçok ön görülemeyen avantajlarının olacağı açıktır.



Güneş Enerjisi fiyatları ürünün sağlayacağı enerjinin gücüne bağlı olarak değişmektedir. Ancak ödediğiniz elektrik ürününlerinin faturasını ortalama 7 yılda amorti edebilecek miktardır.

Güneş Enerjisi Kullanım Alanları

Güneş enerjisi sistemleri henüz çok yaygın bir şekilde kullanılmasa da dünya genelinde birçok faaliyet alanında kullanılıyor ve kullanılabilir. Bu alanları ise şu şekilde sıralayabiliriz:

Binaların çatılarına, güneş gören araziler üzerine vb. yerlere konumlanan paneller sayesinde güneş enerjisi tarım, hayvancılık, hizmet sektörü, depolama alanları ve akaryakıt istasyonlarında kullanılıyor.

Elektrik enerjisinin iletilemediği veya götürülemediği noktalara güneş enerjisi panelleri sayesinde kolaylıkla elektrik enerjisi götürülebilir. Bu yöntemle büyük bir bölgenin elektrik ihtiyacı karşılanmış olur.

Ülkemiz genelinde sokak aydınlatmaları, trafik lambaları, park ve bahçe aydınlatmaları gibi sistemler güneş enerjisine bağlı olarak çalışıyor.

Özellikle tarım alanında elde edilen elektrik enerjisiyle beraber arazilerin sulanmasında ve mahsullerin ısısının korunmasında kullanılıyor.

Teknoloji alanında da kullanılan güneş enerjisi küçük hesap makineleri, kol saatleri ve daha birçok elektronik cihazda kullanılıyor.

Hemen herkesin cebinde olan cep telefonları ve tabletler küçük solar piller sayesinde güneş enerjisiyle şarj edilebiliyor.

Aydınlatma konusunda sıkıntı yaşanan bölgelerde kullanılan güneş enerjisi, paneller yardımıyla elde edilen elektrik enerjisi sayesinde karanlık ortamların aydınlatılmasında kullanılıyor.

Mutfaklarda son dönemlerde yer alan güneş enerjili ocaklarda da güneş enerjisi sayesinde yemek pişirmek mümkün olabiliyor.

Uzay teknolojisinde de kullanılan güneş enerjisi güneş ışınlarını toplayarak uydular vasıtasıyla bilgi aktarımı sağlayabiliyor.

Bütün bunlar çerçevesinde dünyanın gelecekteki enerji ihtiyacının yarısından fazlasının yenilenebilir enerji kaynaklarıyla sağlanacağı öngörülüyor. Fosil yakıtların tükenmeseler bile insan sağlığına ve çevreye verdikleri zarar göz önünde bulundurularak zamanla tüketilmesi yasaklanarak yenilenebilir enerji kaynaklarına ciddi bir dönüş olacağı tahmin ediliyor. Bu yüzden güneş enerjisi panelleribaşta olmak üzere yenilenebilir enerji kaynaklarının önemi anlamak, gelecekteki rolünün farkında olmak oldukça önemli.