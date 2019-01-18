0553 313 94 23

Güneş enerjisi, rüzgar, hidroelektrik ve kömürü geride bırakacak

18 Ocak 2019 Cuma 12:41
Güneş enerjisi, rüzgar, hidroelektrik ve kömürü geride bırakacak

ANKARA (AA) - Zorlu Enerji Solar Direktörü Evren Evcit, güneşte kurulu gücün 2025'te rüzgar enerjisini, 2030'da hidroelektriği ve 2040'tan önce de kömürü geride bırakacağını bildirdi.

Evcit yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye’de güneş enerjisi uygulamalarının geliştirilmesi gerektiğini vurguladı.

Güneş enerjisinin artış hızına bakımından 2017'de diğer kaynakları geride bıraktığına işaret eden Evcit, şu ifadeleri kullandı:

"Güneşte kurulu güç 2025 itibarıyla rüzgar enerjisini, 2030'da hidroelektriği ve 2040'tan önce de kömürü geride bırakacak. Ülkemizde de devletin bu konudaki yönlendirici rolüyle ve özel sektörün yatırımlarıyla güneş enerjisine dayalı kurulu güç 5 bin 63 megavat ulaştı. Ülke olarak her geçen gün artan enerji ihtiyacımızı karşılamak için ithalata yönelmek durumunda kaldığımızı ve dolayısıyla kurlardaki hareketlere karşı korunaksız olduğumuzu düşündüğümüz güneş, elimizdeki yerli ve yenilenebilir en önemli enerji kaynağıdır. Biz bu sebeple Zorlu Enerji olarak düzenlediğimiz ya da katıldığımız her programda güneş enerjisi sistemlerinin gücünü anlatmaya çaba gösteriyoruz."

Evcit, Türkiye'nin özellikle çatı tarafında yüksek bir potansiyele sahip olunduğunu, bu alanda gerçek anlamda bir sıçrama yapabilmek için bir ekosistem oluşturulması gerektiğini belirterek, "Sektörün yakında çıkmasını bekledikleri mahsuplaşma ile birlikte bireysel ve endüstriyel çatı pazarının 2019'un ikinci yarısı itibarıyla hızlanacağını öngörüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.


Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 18 Ocak 2019 Cuma 12:41
  1. güneş enerjisi
  2. Zorlu Enerji

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Okullarda karne heyecanı
    1. Okullarda karne heyecanı
    2. Ozan Kabak'ın Stuttgart'a transferi..
    3. Çanakkale Köprüsü ne zaman açılacak?..
    4. Yüzde 50 indirimle evler yenileniyor
    5. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy..
    6. Trabzonspor'da Medipol Başakşehir maçı..
    7. Güneş enerjisi, rüzgar, hidroelektrik..
    8. Sahipsiz köpeklerin yaşam mücadelesi
    9. Altın fiyatları
    10. CHP'den eğitim değerlendirmesi
    11. TBMM Başkanı Binali Yıldırım konuşuyor
    12. "Gri kategori"deki terörist Hakkari'de..
    13. Bakan Selçuk, öğrencilere karne dağıttı
    14. Cesedi bulunan kadının anne ve..
    15. Albaraka Türk'ten dijital uygulama
    16. İBB'den öğrencilere karne hediyesi
    17. Hakkari'de terör örgütü PKK'ya yönelik..
    18. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Afrikalı..
    19. Okullarda karne heyecanı
    20. MDOB "Carmen Operası" hazırlıklarını..
    FETÖ'nün imamı Kemal Batmaz "Darbe girişiminden dolayı bir pişmanlığınız var mı?" sorusuna bakın ne cevap verdi
    FETÖ'nün imamı Kemal Batmaz "Darbe girişiminden dolayı bir pişmanlığınız var mı?" sorusuna bakın ne cevap verdi
    Aziz Kocaoğlu'nun adaylığının nedeni belli oldu! Bir taşla iki kuş
    Aziz Kocaoğlu'nun adaylığının nedeni belli oldu! Bir taşla iki kuş
    Skandal dizide Başkan Erdoğan'a küfür!
    Skandal dizide Başkan Erdoğan'a küfür!
    Bugün son gün! Saat 17.00'ye kadar yaptırmazlarsa...
    Bugün son gün! Saat 17.00'ye kadar yaptırmazlarsa...
    Ve müjde geldi! Maaşlar 630 TL artacak
    Ve müjde geldi! Maaşlar 630 TL artacak

    Günün Karikatürü

    18 Ocak 2019
    Prof. 'Dünyada gıda krizi yaşanacak' dedi ve uyardı: Geleceğin kavgası orada çıkacak
    Prof. 'Dünyada gıda krizi yaşanacak' dedi ve uyardı: Geleceğin kavgası orada çıkacak
    İki liderden Türkiye açıklaması
    İki liderden Türkiye açıklaması