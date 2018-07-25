Güneş çarpmasına neler iyi gelir?

Güneş çarpması ciddi bir durum olduğu için ilk olarak güneş çarpması belirtileri iyice öğrenilmeli ve gözlenmelidir.

GÜNEŞ ÇARPMASININ BELİRTİLERİ:

Vücut ısısı 40 dereceyi geçmesi önemli bir belirtidir.

Zihinsel ve bedensel aktivitelerde değişiklik

Bulantı ve kusma

Hızlı nefes alamama

Yükselen kalp hızı

Baş ağrısı

Çarpıntı

Güneş çarpmasının belli başlı belirtileri yukarıdaki gibidir. Bu belirtilerden bir kaçını taşıyorsanız veya çevrenizde bu belirtilere sahip kişiler varsa güneş çarpması geçirme ihtimali yüksektir.

Bu durumda hemen 112 acil servisi aramanız ve ambulans istemeniz gerekmektedir. Ambulans gelene kadar güneş çarpması yaşayan kişiye yapılması gereken müdahaleler ise aşağıda sıralanmıştır.

Kapalı bir ortamda ise ortam havalandırılmalı ve kapı, pencere açılmalı

Açık alanda ise serin bir alana taşınmalı

Asprin ve parasetamol gibi ilaçlar kullanılmamalı bol bol su içmesi sağlanmalı

Havlu yada bez aracılığıyla cildi sürekli ılık su ile serin tutulmalı

Cildine soğuk suyu ani olarak uygulamayın ve dolaşım sisteminin hızlanması için el ve ayaklara masaj yapılmalı

Eğer hasta kusma yaşıyorsa rahat şekilde nefes alacak duruma getirilmeli

Eğer sara nöbeti gibi nöbetler geçiriyorsa ağzına bir şey konulmamalı, su içirilmemeli ve cilde ılık su uygulanmalı

Bunların dışında aşağıdaki yöntemleri uygulamakta güneş çarpması için iyi olmaktadır.

SOĞAN

Güneş çarpan kişinin alnına soğanı ezerek koyabilirsiniz. Böylece güneş çarpmasının neden olduğu ısı yükselmesini soğan alından alarak etkileri hafifletir.

ÇEMEN

Güneş çarpmasının etkilerinden kurtulup daha hızlı kendinize gelmek için çemeni kullanabilirsiniz. Çemeni kullanmak için kurutulmuş çemeni ıslatarak ezin ve bal ile karıştırın. Bu karışımı 3-4 saat aralıklarla 2 kaşık kadar alın.

AYRAN

Ayranın sayısız faydaları arasında güneş çarpması da bulunmaktadır. Kısa sürede kendinize gelmenizi sağlayan ayran vücudun hızla soğumasına yardımcı olur. Aynı zamanda vücuda yoğurt sürülerek aynı faydalardan yararlanılabilir.

MEYVE VE SEBZE

Güneş çarpması sırasında vücudun savunma sistemi yorgun düştüğü için tekrar direnç kazanmak için bol bol sebze ve meyve tüketebilirsiniz.

Nasılkolay.com'dan alınmıştır.