Güneş çarpması belirtileri | Güneş sıcak çarpmasına nasıl müdahale edilir?

Yaz aylarında uzun süre güneş altında kalındığında çeşitli sağlık sorunları yaşanabiliyor. Güneş ya da sıcak çarpması sorunu yaşayanlar ise bu durumun belirtilerinin neler olduğunu, hangi durumda hastaneye müracaat etmek gerektiğini araştırıyor.

Güneş çarpması belirtileri

Vücut sıcaklığının 40 dereceyi bulması

Baş ağrısı

Baş dönmesi

Kalp çarpıntısı

Hızlı solunum

Ciltte kızarıklık

Mide bulantısı

Kusma

Aşırı terleme

Güneş sıcak çarpmasına nasıl müdahale edilir?

Uzun süre güneş altında kalındığında çeşitli sağlık sorunları yaşanabiliyor. Güneş çarpması yaşayan kişilerin ateşi hızla yükselir. Böyle bir sorunla karşı karşıya olan kişiler mutlaka hızlıca hastaneye götürülmelidir. Hastaneye götürülmeden önce ise mutlaka ateşi düşürme konusunda bir takım önlemler alınmalıdır. Ateşi yükselen kişi ılık duşa sokulmalı. Hastane yolunda ise yine doğal yöntemlerle hastaya uygulanmalı.

Güneş çarpması sorunu yaşayanlara soğan suyuyla kompres yapılabilir. Birkaç soğanın suyu sıkılır ve hastanın göğsüne, alnına ve kulak arkalarına sürülür. Bu işlem sırasında bir bez yöntemiyle tampon yapılabilir.

Ateşin düşürülmesi için mümkünse hastaya ayran içirilmeli. Soğuk ayran hastayı, hastaneye gidene kadar direnç verecektir.

Ayrıca elma sirkesiyle hazırlayabileceğiniz karışımı da hastaya içerebilirsiniz. Bir bardak suyun içerisine 1 yemek kaşığı elma sirkesi ve 1 tatlı kaşığı bal ekleyerek hazırlayacağınız içecek hastaya iyi gelecektir.