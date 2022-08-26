Güner Ümit'in son hali! Güner Ümit nerede yaşıyor? Güner Ümit kimdir, kaç yaşında, nereli?
Vatandaşlar tarafından Güner Ümit merak konusu oldu. Seslendirme sanatçısı Güner Ümit'in son hali merak edildi. Güner Ümit'in Kızılbaş gafı çok konuşulmuştu. Peki, Seslendirme sanatçılığı yapan Güner Ümit kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte Güner Ümit'in hayatı, kariyeri ve biyografisi...
1945 yılında Eskişehir'de dünyaya gelen seslendirme sanatçısı Güner Ümit kimdir? Güner Ümit'in son hali nasıl? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? İşte detaylar...
Güner Ümit kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Seslendirme sanatçısı Güner Ümit'in hayatı ve biyografisi!
GÜNER ÜMİT KİMDİR?
Güner Ümit, (d. 1945, Eskişehir), televizyon ekranlarında 1990'lı yıllarda TRT 1, Star TV, Kanal 6, Kanal D ve Atv ekranlarında yayımlanan yarışma programı Turnike'yi sunmuş, ayrıca dublaj sanatçısı olarak da yerli ve yabancı filmlerin seslendirmesinde yer almıştır.
Güner Ümit doğum tarihi : 1945
Güner Ümit kaç yaşında : 77 yaşında
Güner Ümit nereli : Eskişehir
Güner Ümit mesleği ne : Seslendirme sanatçısı
Turnike programı, 1992'de TRT 1'de gündüz kuşağı yarışması olarak yayın hayatına başlamış, 1993 yılının başlarında Star TV'ye transfer olarak yoluna "Süper Turnike" adıyla devam etmiştir. Daha sonra Kanal 6'ya transfer olan program, burada "Mega Turnike" adıyla yayımlanmıştır. Star Tv, Süper Turnike yarışmasını Yıldo ile devam ettirmiş ve rekabet oluşmuştur. 28 Şubat 1994'te Mega Turnike'nin 100. programı ekranlara gelmiştir. 1 Temmuz 1994'te yayımlanan 200.bölümle Kanal 6'da Mega Turnike sona ermiştir. Star Tv'ye transfer olmuş, burada 11 Ekim 1994 tarihinden itibaren "Süper Turnike" adıyla yayımlanmıştır. 9 Ocak 1995 tarihli canlı yayında Süper Turnike adlı programında "Yoksa siz Kızılbaş mısınız?" şeklinde bir gaf yapmış ve Alevi vatandaşlardan gelen tepkiler nedeniyle program yayından kaldırılmıştır. 24 Nisan 1995'te "Turnike 2000" programıyla Kanal D'de ekranlara dönmüş, hata yaptığını ve cezasını çektiğini belirtmiş, özrünü dilemiş, ilk programında bazı Alevi vatandaşlardan çiçek alarak suçunu örtbas etmeye çalışmıştır. Buradaki macerası da 30 Haziran 1995'te sona ermiştir.
Güner Ümit'in son hali!
1975-1986 yılları arasında TRT 1'de yayımlanan Çarkıfelek isimli yarışmayı da sunmuştur.
Seslendirme
Enter The Dragon (1973) Bruce Lee
Günaydın Vietnam (1987) Robin Williams
Ölü Ozanlar Derneği (1989) Robin Williams
Mork ve Mindy (1982) Robin Williams
Kırmızı Güneş (1971) Alain Delon
Yüz Numaralı Adam (1978) Cem Erman
Sıralardaki Heyecan (1976) Bülent Ersoy
Yaz Bitti (1985) Kadir İnanır
Fahriye Abla (1984) Tarık Tarcan
Haram (1983) Salih Güney
Gülsüm Ana (1982) Bülent Bilgiç
Yusuf İle Kenan (1979) Ehat Alinçe
Köşe Kapmaca (1979) Şemsi İnkaya
Elm Sokağı'nda Kâbus (1984) Robert Englund
Neşeli Günler (1978) Ahmet Tezerel
Çaferin Çilesi (1978) Nejat Özbek
Avare (1978) Adnan Şenses
The Message (1976) Garrick Hagon
Rocky (1976) Sylvester Stallone
Bak Yeşil Yeşil (1974) Ahmet Özhan
Atla Gel Şaban (1984) At Yarışı Spikeri