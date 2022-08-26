Güner Ümit'in son hali! Güner Ümit nerede yaşıyor? Güner Ümit kimdir, kaç yaşında, nereli?

1945 yılında Eskişehir'de dünyaya gelen seslendirme sanatçısı Güner Ümit kimdir? Güner Ümit'in son hali nasıl? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? İşte detaylar...

Güner Ümit kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Seslendirme sanatçısı Güner Ümit'in hayatı ve biyografisi!

GÜNER ÜMİT KİMDİR?

Güner Ümit, (d. 1945, Eskişehir), televizyon ekranlarında 1990'lı yıllarda TRT 1, Star TV, Kanal 6, Kanal D ve Atv ekranlarında yayımlanan yarışma programı Turnike'yi sunmuş, ayrıca dublaj sanatçısı olarak da yerli ve yabancı filmlerin seslendirmesinde yer almıştır.

Güner Ümit doğum tarihi : 1945

Güner Ümit kaç yaşında : 77 yaşında

Güner Ümit nereli : Eskişehir

Güner Ümit mesleği ne : Seslendirme sanatçısı

Turnike programı, 1992'de TRT 1'de gündüz kuşağı yarışması olarak yayın hayatına başlamış, 1993 yılının başlarında Star TV'ye transfer olarak yoluna "Süper Turnike" adıyla devam etmiştir. Daha sonra Kanal 6'ya transfer olan program, burada "Mega Turnike" adıyla yayımlanmıştır. Star Tv, Süper Turnike yarışmasını Yıldo ile devam ettirmiş ve rekabet oluşmuştur. 28 Şubat 1994'te Mega Turnike'nin 100. programı ekranlara gelmiştir. 1 Temmuz 1994'te yayımlanan 200.bölümle Kanal 6'da Mega Turnike sona ermiştir. Star Tv'ye transfer olmuş, burada 11 Ekim 1994 tarihinden itibaren "Süper Turnike" adıyla yayımlanmıştır. 9 Ocak 1995 tarihli canlı yayında Süper Turnike adlı programında "Yoksa siz Kızılbaş mısınız?" şeklinde bir gaf yapmış ve Alevi vatandaşlardan gelen tepkiler nedeniyle program yayından kaldırılmıştır. 24 Nisan 1995'te "Turnike 2000" programıyla Kanal D'de ekranlara dönmüş, hata yaptığını ve cezasını çektiğini belirtmiş, özrünü dilemiş, ilk programında bazı Alevi vatandaşlardan çiçek alarak suçunu örtbas etmeye çalışmıştır. Buradaki macerası da 30 Haziran 1995'te sona ermiştir.

Güner Ümit'in son hali!

1975-1986 yılları arasında TRT 1'de yayımlanan Çarkıfelek isimli yarışmayı da sunmuştur.

Seslendirme

Enter The Dragon (1973) Bruce Lee

Günaydın Vietnam (1987) Robin Williams

Ölü Ozanlar Derneği (1989) Robin Williams

Mork ve Mindy (1982) Robin Williams

Kırmızı Güneş (1971) Alain Delon

Yüz Numaralı Adam (1978) Cem Erman

Sıralardaki Heyecan (1976) Bülent Ersoy

Yaz Bitti (1985) Kadir İnanır

Fahriye Abla (1984) Tarık Tarcan

Haram (1983) Salih Güney

Gülsüm Ana (1982) Bülent Bilgiç

Yusuf İle Kenan (1979) Ehat Alinçe

Köşe Kapmaca (1979) Şemsi İnkaya

Elm Sokağı'nda Kâbus (1984) Robert Englund

Neşeli Günler (1978) Ahmet Tezerel

Çaferin Çilesi (1978) Nejat Özbek

Avare (1978) Adnan Şenses

The Message (1976) Garrick Hagon

Rocky (1976) Sylvester Stallone

Bak Yeşil Yeşil (1974) Ahmet Özhan

Atla Gel Şaban (1984) At Yarışı Spikeri