Günel; “Sorunların biriktiği, insanların umutsuzluğa kapıldığı dönem sona erecek”

CHP Kuşadası Belediye Başkan Adayı Ömer Günel, Kadınlar Denizi Sitesi sakinleri ile bir araya geldi.

Site sakinlerinin sorunlarını dinleyen CHP Adayı Ömer Günel, “Bizim tek bir hedefimiz var. Artık tüm hemşerilerimizin yüzünün gülmesini istiyoruz. Büyük işler ağır ağır olumlu hale gelecek küçük işler anında bitecek. Kuşadası bizimle beraber bir icraat dönemi yaşayacak. 30 yılıdır bu kente hizmet verilmemiş.Sahilde 30 yıllık kaldırım taşları üzerine hala yürüyoruz. Sahil düzenlenmesi projesi onaylandı. Turizm kentine yakışır imalatlar yapacağız. 30 yıldır benim vatandaşım hayal kurmayı unutmuş. 5 yıllık hizmetlerimiz ile size yine yaşadığınız kent ile ilgili hayal kurmanızı sağlayacağız. Sitelerimizin kamuya terk edilen alanları yeniden düzenleyeceğiz. Bu alanlara spor alanları, çocuk parkları, yürüyüş parkurları yapacağız. Bu alanları çok önemsiyorum. Bu kentin yaşam alanları yok. Site yollarımızın alt yapı projeleri bitti. Haziran ayı sonuna kadar yazlıkçılarımız gelmeden yollarımızın tamir bakımı bitmiş olacak” dedi.

“Doğalgaz yatımlarının devam edebilmesi için aboneliklerin artması lazım” diyen Günel, “Bu bölgede 6 bin konutluk doğalgaz alt yapısı tamamlandı ancak sadece 1000 konut bağlantısını yaptı. Doğalgaz işletmecisinin yatırımlarına devam edebilmesi için daha fazla konutun abone olması lazım. Şirket zarar ettiği için 2019 yılı yatırımlarını durdurdu. Sizler abonelik işlemlerini tamamlayın ki Kuşadası’nda yatırım devam etsin. Hane başına vereceğiniz 1000 TL ile bir kış sezonunda amorti edebilirsiniz. Değerli hemşerilerim, su fiyatları ile ilgili sıkıntının farkındayım. En pahalı su fiyatları bizde.Ancak bunun sebeplerini iyi anlatmak lazım. En pahalı su bizde çünkü en pahalı su maliyeti de bizde. Rakibimiz olanlar ‘Yüzde 50 indirim yapacağız ‘diyor. Ancak bu imkansız. Büyükşehir Belediyesi ile yaptığımız çalışma neticesinde Ocak ayı faturalarına yüzde 7 indirim yansıdı. Bu oranı daha yükseltmek için çalışıyoruz. Kuşadası’nda geçmiş dönemde şehrin sorunları büyükşehir - küçükşehir arasında sıkışmış kalmış.Bizim dönemimizde bunun yaşamayacaksınız. Siz sorunlarınızı bize ileteceksiniz. Dün akşam Özlem Başkanımız aynen şunu söyledi; Bu kent sizin yönetiminizde, siz söyleyeceksiniz biz yapacağız’’. Böyle bir uyum yakalamış iken hizmet üretmemek bu kente yapılan hainlik olur. Biz inşallah 1 Nisan’da yetkiyi sizden alacağız. 7 Nisan’da mazbatamızı alıp 3 gün tebrikleri kabul ettikten sonra 10 Nisanda icraata başlayacağız” diye konuştu.