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Gündüz’den İmamoğlu’na sert tepki

15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Gazileri ve Terör Mağdurları Derneği Genel Başkanı Abbas Gündüz, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Diyarbakır’da HDP’ye yaptığı ziyarete sert tepki gösterdi.

03 Eylül 2019 Salı 12:58
Gündüz’den İmamoğlu’na sert tepki

15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Gazileri ve Terör Mağdurları Derneği Genel Başkanı Abbas Gündüz, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Diyarbakır’da HDP’ye yaptığı ziyarete sert tepki gösterdi.


15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Gazileri ve Terör Mağdurları Derneği Genel Başkanı Abbas Gündüz, Ekrem İmamoğlu’nu eleştirdi. Gündüz, “Ekrem İmamoğlu bu ülke ve bütün dünya biliyor ki PKK terör örgütüdür. Diyarbakır başta olmak üzere terör gerekçesi ile görevden alınan eski belediye başkanlarına İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına seçilen Ekrem İmamoğlu sen hangi gerekçe ile terör örgütü ve PKK militanlarını destekleyen adamları ziyarete gidip onlara destek veriyorsun. Bunu Türk milletine bu topluma ve İstanbul halkına açıklamalısın. Utanmadan arlanmadan sıkılmadan o teröre destek verenlere İstanbulluların selamını iletiyorsun. İstanbulluların bu konuda ne zaman görüşünü aldın. İstanbul’da yaşayan binlerce şehit yakını gazilerimiz var. Bunlara hakaret eder gibi bu yoldan çıkmış teröre açık destek verenlere Atatürk’e hakaret edip vatanı bölmeye çalışan bir grubun hain düşüncesine destek verdiğini söylüyorsun. Ekrem İmamoğlu bu ülke ve bütün dünya biliyor ki PKK terör örgütüdür. Bu örgütten halen haberiniz bilginiz yok mu? Bu kadar cahil hane bir tutum davranışı size yakıştırmıyoruz. Sizi kınıyor, yaptığınız destek hareketinin yersiz olduğunu düşünüyor ve bu konuda sizleri asla ve asla affetmiyoruz” dedi.



“Demokratik olsaydınız, şehit ailelerini ya da oğlunu PKK’dan kurtaran anneyi ziyaret ederdiniz”


15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Gazileri ve Terör Mağdurları Derneği Genel Başkanı Abbas Gündüz, Ekrem İmamoğlu’nun Diyarbakır ziyaretinde ciddi ve demokratik olsaydı, şehit yakınlarını ve ya oğlunu dağa kaçırılmasına engel olan anneyi de ziyaret edebileceklerini söyledi. Başkan Gündüz, “Diyarbakır ziyaretinizde ciddi olsaydınız veya sizin ve yandaşlarınızın dediği gibi demokratik davransaydınız 1-2 şehit ailesini de ziyarete gitseydiniz veya oğlunu PKK terör örgütünün elinden kurtaran HDP’nin önünde haklı eylem yapan ananın yanına da gitseydiniz. Ama gitmediniz, sizin amacınız şov yapmaktı, hainlere destek vermekti. Bu millet her yapılan kötülüğünde iyiliğinde farkında. Ekrem İmamoğlu İstanbul’a hizmet için geldiniz ancak yaptığınız davranışlar daha çok siyasi ideolojik partizan faşizan bir tutum içerisindesiniz. İstanbul Belediye Başkanlığına geldiğinizden beri işten çıkarılan işçilerin derdine ortak olmak, çözüm aramak yerine terör eylemlerine destek verenlere arka çıkmanız biz şehit ve gazi ailelerimizi derinden üzmüştür. Türkiye Cumhuriyeti devleti ve hükümeti ciddi bir şekilde terörle mücadele içerisinde iken halen bölgede şehitler verirken sizler yüzü kızarmadan aileniz ile birlikte eli silahlı katillere destek veren hainlere destek veren belediye başkanı olur olmaz şehit yakınlarını işten atan Diyarbakır, Mardin Belediye Başkanı ve diğerlerinin yanına gittiniz. Bu davranışlarınız hayra alamet değildir, bu davranışlarınız açıkça teröre destek anlamı taşımaktadır. Gerek o bölgede gerekse sınır ötesinde terörle mücadele eden Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, kahraman polislerimiz, kahraman koruyucularımıza karşı bir ziyaretiniz bir destek açıklamanız olsaydı ama bundan sonra sizlerden bunu beklemekte olmaz, sizin safınız artık bellidir. Teröre karşı amansız bir mücadele içinde olan başta devletimizin Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Milli Savunma Bakanımız Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanımız Yaşar Güler, İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu, Jandarma Genel Komutanımız Arif Çetin ve Emniyet Genel Müdürümüz Mehmet Aktaş, PKK terör örgütüne karşı başlattıkları bu mücadeleye biz şehit ve gazi aileleri olarak sonuna kadar destek veriyoruz, vermeye de devam edeceğiz. Bu topraklar şehitlerimizin kanları ile yokluk ve yoksulluk içerisinde kazanıldı. Sizin ve sizin desteklediğiniz terör yandaşlarına terk edilmeyecektir. Bu davranışlarımızdan asla taviz vermeyeceğiz, bununda bilinmesini istiyoruz. Biz şehit ve gazi aileleri olarak sizlere bazı önerilerimiz var. Siz İstanbul belediye başkanısınız, İstanbul’un derdini kendinize dert edinin. Memleketi Trabzon’a gidip bir kere Eren Bülbül’ün kabrini bile ziyaret etmeyen İmamoğlu onun katillerini ziyaret edip gövde gösterisi yaptı bugün. PKK hiç açıktan bu kadar desteklenmemişti. Teröre karşı gecesini gündüzüne katan İçişler Bakanımız Süleyman Soylu’ya her zaman şehit ve gazi ailerinin desteği tamdır” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 03 Eylül 2019 Salı 12:58
  1. doğa

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