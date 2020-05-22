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Gündüz vakti yolda yürüyen kadına dehşeti yaşattı

Mersin’de yolda yürüyen bir kadının boynundaki altın kolyeyi kapkaç yöntemiyle çalmaya çalıştığı iddiasıyla gözaltına alınan bir kişi, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Yeniakit Publisher
2020-05-22 10:19:21 -
Gündüz vakti yolda yürüyen kadına dehşeti yaşattı

Mersin’de yolda yürüyen bir kadının boynundaki altın kolyeyi kapkaç yöntemiyle çalmaya çalıştığı iddiasıyla gözaltına alınan bir kişi, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


Güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülenen olayda şüpheliyi, kırmızı bisikleti ele verdi. Ekipler, olayın ardından yine aynı bölgede bisikletiyle gezmeye devam eden şahsı kıskıvrak yakaladı.


Edinilen bilgiye göre, müşteki H.K.Ç. isimli kadın, polisi arayarak merkez Toroslar ilçesine bağlı Sağlık Mahallesi’nde pazardan evine doğru yaya olarak yürüdüğü sırada, arkasından gelen bisikletli şahsın boynundaki altın zinciri kopartarak almaya çalıştığını, kolyenin bir bölümünün şahısta kaldığını, diğer kalanının ise yere düştüğünü söyleyerek, şüpheliden şikayetçi oldu. Bunun üzerine çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yandol Büro Amirliği ekipleri, bölgede bulunan birçok güvenlik kamerasını izledi. Bunun yanı sırada olayın olduğu bölgede sivil ekipler, ’kırmızı bisiklet’ ile olayı gerçekleştiren şahsı yakalamak için çalışma yürüttü. Olayın ardından bölgede bisikletiyle gezmeye devam eden şüpheliyi ekipler, yakalayarak gözaltına aldı. Emniyete götürülen Y.İ. isimli şüpheliyi, müşteki kadında teşhis etti.


Emniyetteki ifadesinin ardından Adliyeye sevk edilen şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.



Güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi


Öte yandan olay anı bölgede bulunan bir güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. Görüntülere göre, yolda yürüyen kadının arkasından bisikletle gelen Y.İ. isimli şüpheli, kadının boş anından boynundaki kolyeyi almaya çalışıyor. Çekmenin etkisiyle kolyenin sadece bir bölümü şüphelinin elinde kalırken, diğer bölümü ise yere düşüyor. Bunun üzerine panikleyen şüpheli, bisikletle hızlıca bölgeden uzaklaşıyor. Neye uğradığını anlayamayan kadın, pazar arabasını kenara koyarak şahsın arkasından bakıyor.

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