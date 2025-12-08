Gündüz vakti durakta havaya ateş açmıştı: Şüpheli böyle paketlendi!

  • İSTANBUL
Yeniakit Publisher
Alper Kaya Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Şişli’de, bir İETT durağında gündüz vakti havaya ateş açan şüpheli ile o anları kayda alan arkadaşı, İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerin çalışması sonucu gözaltına alındı. Öte yandan, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, Şişli’de bulunan bir İETT durağında öğle saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.K. (22) isimli şahıs, önce aracıyla durağa geldi, ardından eline aldığı silahla gündüz vakti havaya ateş açtı. Şahsın bu eylemi neden yaptığı bilinmezken, yolcu koltuğundaki arkadaşı H.K. (21) ise o anları cep telefonu ile kayda aldı. Daha sonrasında her iki şahıs da olay yerinden uzaklaşırken, o anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.

Gözaltına alındılar

Cep telefonuyla çekilen görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından, İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler harekete geçti. Yürütülen çalışmalar sonucu havaya ateş açan M.K. ile o anları kayda alan H.K. isimli şüpheli gözaltına alındı. Gözaltındaki M.K. hakkında çeşitli suçlar yönünden idari para cezası uygulanırken, her ikisi hakkında da, ‘genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması’ suçundan karakoldaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

