Gündüz vakti çaldığı televizyonla sokaklarda gezdi, dolmuşa binip eve götürdü

Mersin’de bir evden çaldığı televizyonla sokakta yürürken güvenlik kameraları tarafından görüntülenen hırsız, rahat tavırlarıyla pes dedirtti. Gündüz vakti olmasına rağmen sakin bir şekilde yürüyen şahıs, çaldığı televizyonu dolmuşla eve götürdü.

Edinilen bilgiye göre, Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, merkez Toroslar ilçesine bağlı Akbelen Mahallesi’nde meydana gelen 3 farklı evden hırsızlık olayı ile ilgili çalışma başlattı. Bölgedeki tüm güvenlik kameralarını tek tek inceleyen ekipler, hırsızlıkları gerçekleştirenin G.Y. olduğunu belirledi. Şahsı yakalamak için belirlenen adreslere operasyon yapan ekipler, G.Y.’yi gözaltına aldı. Şüphelinin evinde yapılan aramada çalıntı televizyon ele geçirildi. Ekipler ayrıca şüpheli şahsın çalıp sattığı 2 televizyonu da sattığı iş yerinden geri alarak, müştekilerine teslim etti.

Emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye getirilen şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Öte yandan şahsın, bir evden çaldığı televizyonla yolda yürümesi ve dolmuşla seyahat etmesi de güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi. Görüntülere göre çaldığı televizyonla sokaklarda rahat rahat yürüyen şahıs, daha sonra dolmuşa biniyor. Bindiği dolmuşta da sakin tavrını koruyan şüpheli, bir süre sonra araçtan inerek evine gidiyor.