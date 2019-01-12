Gündüz kuşakları ‘suç’a yol gösteriyor

Ömer Faruk Şahin Ankara

Toplum ve aile psikolojisini derinden sarsabilecek vahşetlerin televizyon ekranlarında yayınlanmasına sınırlama getirilmesine yönelik çağrılar giderek büyüyor. ‘Palu ailesi’ üzerinden özellikle sosyal medyada infiale sebep olan olaylara ilişkin televizyon ekranlarından saatlerce canlı yayın yapılmasına ise RTÜK’ün seyirci kalmaması isteniyor. Vahşetin ekrana taşınmasının toplum için sakıncalı olduğunu belirten uzmanlar toplumun tepki verme eşiğinin çok yukarılara çekildiğini ifade ediyor. Konuya ilişkin Akit’e özel açıklamalarda bulunan uzmanlar meselenin bir an önce denetime tabi tutulması gerektiğini ifade ettiler.

Suç işlemeyi detaylı öğretiyor

Vahşet içerikli yayınların suça meyilli olan kişileri teşvik edebileceğini belirten Sosyolog Erol Erdoğan, “İster sabah kuşağı olsun, ister günün herhangi bir saatindeki yayınlar olsun, çok temel bazı prensiplerin göz önünde bulundurulması gerekiyor. Herhangi bir suçun o suça meyilli olanlar tarafından öğrenilmesini sağlamaktan çekinmek lazım. Yaptığınız haberdeki detaylar, görseller, eğer o suça meyilli olan başka biri tarafından detaylı öğreniliyor ve o suçun yaygınlaşmasına vesile oluyorsa bu o suçun öğretilmesi kapsamına girer. Televizyondaki şiddet, tecavüz, cinayet haberleri bu suça eğilimi olan insanlara suçu öğretmek gibi bir fonksiyon görüyor” şeklinde konuştu.

“Tepki verme eşiği mi çok yükseldi”

“Bizim hayret etme, tepki gösterme eşiğimiz çok yükseliyor” ifadelerini kullanan Erdoğan, “Bir taciz olayını ilk defa gördüğümüzde bir tepki gösteriyoruz. Ancak bunu 10 defa dinlediğimizde artık o olay bizim için bir magazin haberi oluyor. 100 defa izlediğimizde o artık bizim için sıradan bir olaya dönüşüyor. Dolayısıyla bizim tepki gösterme eşiğimiz çok yükseldiği için de bütün bu haberlerin etkisi azalıyor. Özellikle sabah kuşaklarındaki programlarda hem suçun öğretilmemesine ve suçun normalleşmemesine dikkat edilmesi gerekiyor. Sadece RTÜK değil izleyiciler de yayınları denetlemeli. Yayın kuruluşunu arayarak ya da gerek olduğu takdirde ilgili mercilere şikayette bulunarak tepkilerini dile getirmeliler. Yaşanan vahşetler hayatımızın bir parçası haline getirildi. İnsanları bilinçlendirmek yerine bu tarz programlar insanları eğlendirmeye başladı” değerlendirmesinde bulundu.

“Durdurulmalılar”

“Bu yayın kuruluşları toplumun ahlaki yapısını ifsad edecek, yerleşik kurallarımızı yok edecek yayınlardan uzak durmalılar” diyen AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir ise, “Durmuyorlarsa durdurulmalılar. Bunun için oluşturulmuş kurullar var. RTÜK bu işleri çok ciddi bir biçimde denetim altına almalı. Değerlerimizin yok edilmesine RTÜK izin vermemeli. Bu şekilde yayın yapan kuruluşlara tepkiler koymalı ve tedbirler almalılar. Aksi halde toplumsal yapımızın altına dinamit koymak anlamı ortaya çıkıyor ki, siyaset kurumu buna asla müsaade etmez. Bizim siyasi anlayışımız bunun önünde engeldir. Ben bu neviden yayın yapanları kınıyorum. Buna müsaade edilmesine de kesinlikle cevaz verilmemesi gerekir diye düşünüyorum” ifadelerini kullandı.