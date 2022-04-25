Gündüz Bey'in oğlu Aktemur'u kim oynuyor? Gündüz Bey'in oğlu Aktemur kimdir?
Kuruluş Osman dizisini yakından takip edenler Gündüz Bey’in oğlu Aktemur’un kim olduğunu, hangi oyuncunun bu rolü oynadığını merak ediyor. Peki, tarihte Aktemur yaşamış mı? Taha Baran Özbek kimdir?
ATV ekranlarında yayımlanan Kuruluş Osman dizisinde yer alan karakterler ve oyuncular yakından takip ediliyor. Son olarak Gündüz Bey’in oğlu Aktekur’un kim olduğu araştırılmaya başlandı.
Gündüz Bey'in oğlu Aktemur'u kim oynuyor? Gündüz Bey'in oğlu Aktemur kimdir?
Aktimur Bey 1263'te dünyaya gelmiştir. Osmanlı Beyliği'nin kuruluşunda görev almış asker ve devlet görevlisidir. Babası Gündüz Bey, annesi Ayşe Hatun kardeşi Aydoğdu Bey'dir. Osman Bey'in yeğenidir.
Kuruluş Osman dizisinde Aktemur rolünü Taha Baran Özbek oynuyor.
Taha Baran Özbek kimdir?
Taha Baran Özbek, 1988 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. İstanbul Kültür Üniversitesi'nde tiyatro eğitimi alan Taha Baran Özbek 2018 yılından bu yana dizilerde rol oynuyor.
Taha Baran Özbek’in rol aldığı yapımlar:
Son Nefesime Kadar
Akif
Akrep
Kırmızı Oda
Azize
Bir Litre Gözyaşı
Dip
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