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Gündoğdu, Gölcük’teki çalışmaları masaya yatırdı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Balamir Gündoğdu, Gölcük ilçesinde yapılacak projeleri gözden geçirmek üzere Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer ile bir araya geldi.

Yeniakit Publisher
2020-05-22 10:19:18 -
Gündoğdu, Gölcük’teki çalışmaları masaya yatırdı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Balamir Gündoğdu, Gölcük ilçesinde yapılacak projeleri gözden geçirmek üzere Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer ile bir araya geldi.


Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Balamir Gündoğdu, Gölcük ilçesinde hayata geçirilecek projeleri görüşmek için Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer ile bir araya geldi. Seçim beyannamesinde yer alan tüm proje ve hizmetlerin tek tek incelendiği toplantıda Genel Sekreter Gündoğdu, Kocaeli genelinde vatandaşların mutluluğu, rahatı ve huzuru için hizmetlerin hız kesmeden süreceğinin altını çizdi.


Büyükşehir Belediyesi, korona virüs ile mücadele çalışmalarını sürdürürken, Kocaeli’deki tüm ilçelerde vatandaşların hizmetine sunulacak projeleri gerçekleştirmek için çalışmalarına da aralıksız devam ediyor. Genel Sekreter Gündoğdu bu doğrultuda Gölcük ilçesinde hayata geçirilecek çalışmaları tüm ayrıntıları ile değerlendirmek üzere Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer ile bir araya geldi. Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası’nda yapılan toplantıda Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Altay ve Büyükşehir ile Gölcük Belediyesi üst düzey yöneticileri de hazır bulundu.


Toplantıda Gölcük ilçesinde vatandaşların hizmetine sunulacak projeler tüm yönleri ile masaya yatırıldı. Genel Sekreter Gündoğdu, Gölcük’te yaşayan vatandaşlar için gerçekleştirilecek hizmetlerin devam edeceğini kaydederek, “Kocaeli’de yaşayan vatandaşlarımızın kentte daha iyi şartlarda yaşaması ve mutlu olması için sürekli proje üretiyoruz. Çalışmalarımız önümüzdeki gün ve aylarda devam edecek” dedi.

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