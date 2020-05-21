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Gündoğdu, Çayırova’da çalışmaları masaya yatırdı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Gündoğdu, Çayırova’da yapılacak projeleri gözden geçirmek üzere Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi ile bir araya geldi.

Yeniakit Publisher
2020-05-21 13:31:38 -
Gündoğdu, Çayırova’da çalışmaları masaya yatırdı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Gündoğdu, Çayırova’da yapılacak projeleri gözden geçirmek üzere Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi ile bir araya geldi.


Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Balamir Gündoğdu, Çayırova ilçesinde hayata geçirilecek projeleri masaya yatırdı. Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi’yi ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgiler alan Gündoğdu, Kocaeli genelinde vatandaşların refahı için hizmetlerin süreceğini belirtti.


Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası’nda gerçekleşen toplantıda Genel Sekreter Yardımcıları Gökmen Mengüç ve Mustafa Altay da hazır bulundu. Toplantıda Çayırova ilçesinde önümüzdeki dönem içinde vatandaşların hizmetine sunulacak projeleri ayrıntıları ile görüşen Genel Sekreter Gündoğdu, hayata geçirilecek çalışmaların hız kesmeden süreceğini belirtti. Gündoğdu bu noktada Çayırova Belediye Başkanı ile projelerin son durumunu değerlendirdiklerini kaydederek, vatandaşların kent genelinde daha huzurlu, refah ve mutlu yaşamaları için çalışmalarına devam edeceklerini kaydetti.

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