Gündemi sarsan iddia: Türkiye o ülkeden F-16 alacak

Danimarkalı haber sitesi Danish Post’un özel haberine göre Danimarka Hava Kuvvetleri, envanterinde bulunan 43 adet F-16 savaş uçağının 24 adedini satışa çıkarmayı planlıyor.

2025 yılında sipariş verdiği F-35 savaş uçaklarının tamamını teslim almayı uman Danimarka, bu tarihten önce elindeki F-16’ların bir kısmını satacak. Danimarka Hava Kuvvetleri personeli teslim alacakları F-35 savaş uçaklarını test etmeye ve eğitim almaya devam ediyor. 2027 yılına kadar tüm uçakların (27 adet) Danimarka topraklarına konuşlanmış olması bekleniyor.

Danimarka F-16'larının durumu

Danimarka envanterinde bulunan F-16’ların hala yaklaşık on yıllık bir ömrü bulunuyor. Uçakların fiyatı ise her bir adet için 100 milyon Danimarka kronu olarak (11.3 milyon dolar) olarak belirtiliyor. Satıştan elde edilecek olan tüm gelirin Danimarka’nın savunma bütçesine eklenmesi hedefleniyor.

Danish Post kaynaklarına göre uçakların olası müşterileri arasında Türkiye yer alıyor fakat kaynaklar Türkiye’ye satışın oldukça zor olacağı konusunda hemfikir. Türkiye, Rusya’dan S-400 tedarik ettiği gerekçesiyle önce F-35 programından atılmış ardından ise CAATSA yaptırımlarına maruz kalmıştı.

Aynı zamanda F-16’ların satışında Danimarka Parlamentosunun onayı da şart. Ek olarak ABD’nin resmi onayı onayı da gerekiyor.

Danimarka Hava Kuvvetlerinin satışa çıkaracağı F-16 modelleri ise F-16AM/BM olarak öne çıkıyor. Danimarka Hava Kuvvetlerinin envanterinde şu anda üç adet F-16AM Block 10, üç adet F-16BM Block-10, 29 adet F-16AM Block-15 ve 8 adet F-16BM Block-15 savaş uçağı bulunuyor.

24 adet uçağın toplam maliyeti ise yaklaşık olarak 271.2 milyon dolara geliyor. Fiyat bakımından oldukça ucuz bir alternatif olduğunu söylemek doğru olacaktır ancak uçakların alınması durumunda mutlaka modernizasyona sokulması da gerekiyor.

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