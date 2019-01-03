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Gündemi sarsan iddia! 'MHP'den ihracı istenen milletvekili, Abdullah Gül'ün partisine katılacak'

İYİ Parti’nin, Emeklilikte Yaşa Takılanlar önergesine destek verdiği için, MHP Grup Başkanvekili görevinden alınan MHP Samsun Milletvekili Erhan Usta'nın, Abdullah Gül’ün 55 milletvekili ile birlikte kuracağı iddia edilen yeni partiye geçeceği öne sürüldü.

03 Ocak 2019 Perşembe 11:37
Gündemi sarsan iddia! 'MHP'den ihracı istenen milletvekili, Abdullah Gül'ün partisine katılacak'

Abdullah Gül, Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan gibi AK Parti'nin geçmişteki önemli isimleri hakkında yeni bir parti kurulacağına ilişkin iddialar Ankara kulislerinde dolaşıyor.

Erdoğan’a siyasi operasyon

Siyasi kulislerde, Abdullah Gül’ün, önemli bir siyasetçinin lojistik desteği, bir medya patronunun yol göstericiliği, tanınmış iki STK başkanının desteği ve bakanlık yapmış vekillerin de olduğu grup ie Erdoğan’a ‘siyasi operasyon’ hazırlandığı bilgisi konuşuluyor.

Vekiller istifa edecek

Geçtiğimiz hafta, Abdullah Gül’ün dört ay içinde çeşitli partilerden ayrılacak veya ayrılmaya ikna edilecek 55 milletvekiline liderlik yapacağı öne sürülmüştü.

Erhan Usta hazırlık yapıyor

Geçtiğimiz aylarda İYİ Parti’nin, Emeklilikte Yaşa Takılanlar önergesine destek verdiği için, MHP Grup Başkanvekili görevinden alınan MHP Samsun Milletvekili Erhan Usta, bugün de Cumhur ittifakına aykırı tutum sergilediği için disipline sevk edilmişti.

Erhan Usta’nın bu tarz çıkışlar yapması, MHP’den istifa etmesi için zemin hazırlığı olarak yorumlandı.

Ali Babacan’ın adamı

Kalkınma Bakanlığı Müsteşar Yardımcılığı ve dönemin Başbakan Yardımcısı Ali Babacan’ın en çok fikrine danıştığı isim Erhan Usta’nın, MHP’den istifası ya da tasfiyesinden sonraAbdullah Gül’ün kuracağı yeni partide yer alacağı iddiaları gerçeklik kazanmaya başladı.

(GerçekTaraf.com)

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 03 Ocak 2019 Perşembe 11:37
  1. Ankara
  2. MHP Samsun Milletvekili Erhan Usta
  3. Abdullah Gül
  4. Abdullah Gül yeni parti
  5. Gündemi sarsacak iddia

YORUM YAZ

  • ERSOYERSOY40 dk önce
    Akp oy verenbirisiolarakşunusoyluyorumAKPnindışında kituppartilervatanhainigözüylebakılmasınavedebu kişilereoy vereceklerede vatanhainidiyensefil insanasesleniyorum15 temmuzdaölümügozealipuyuyançocuğumuarabaninarkakoltuguna koyumtepkimigösterenbir vatandas olarakdüşüncelerinizikokmuşbuluyorumben simdiAKPoy vermiyecembu saattensonrabendemivatanhainiyimsimdiistedigimpartiyeoy veririmvatanhainligiilebizlerilekelemeyehakkinizyokşundanda eminolunkiAKPdensonragelecekhukumetteAKPlilerevatanhainigözüylebakarsane olacakveyesorguyacekerseyersizveya keyfibunlaridadüşündünmühicilerisininbizene getireceginihickimsebilmiyorbizlersade cesiyasipartiarasindabir oraya bir burayasavrulanyaprakmisaligibiyizağacahesapsoramazsınnedenyapraginidöktündiyesonuçtaherkezbiryerlereoy verdi
  • Yunus16Yunus1640 dk önce
    ABDULLAH GÜL DE KESİNLİKLE LİDERLİK KABİLİYETİ YOK. ERDOĞAN SAYESİNDE BAZI KOLTUKLARDA GÖREV YAPTI. ENİNDE SONUNDA FETÖ SORUŞTURMALARI SİYASİ FETÖ CÜLERİ VE KENDİLERİNİ BULACAĞI İÇİN TAMAMEN SESSİZLİĞE GÖMÜLÜP ERDOĞAN IN SİYASİ GÜCÜNÜ ZAYIFLATIP BÖLMEK İÇİN ÇALIŞIYORLARDIR. PARTİ KURUPTA DEVLETİ YÖNETECEK KADAR GÜC BULAMAYACAĞINI KENDİ DE ÇOK İYİ BİLİYOR, AMACI ERDOĞANIN GÜCÜNÜ BÖLMEK!!! BUNU YAPABİLİR BU ZAT TEHLİKELİ, ERDOĞANI DEVİRMEK İÇİN KİRLİ İTTİFAK YAPMIŞTI BAŞARAMADI! LAKİN ERDOĞAN IN % 53 GÜCÜNÜ DÜŞÜREBİLİR!!! BU DA ÇOK ÇOK ÖNEMLİ. BAŞKAN ERDOĞAN ACIMAYIN VURUN NEŞTERİ SİYASİ FETÖ YE
  • mehmethanifimehmethanifi47 dk önce
    bu hizip neden?sanki ayrı parti kurup ne yapacaksınz?ayrı parti kuranlar ne yaptılarki siz ne yapasınız.Nefse bak, adam başbakanlık yapıyor, dışişleri bakanlığı yapıyor, Cumhurbaşkanlığı yapıyor ve hepside bir yakın yol arkadaşının desteği ile oluyor, sen şimdi bu arkadaşa rakip ol ve onu yenmeye çalış.Buna ne derler nefsinin emrinde dünyalık derler.Demekki Cumhurbaşkanlığı çok yağlı geldi vatandaşa tekrar o sefayı sürmek istiyor, yoksa hizmet diye bir düşünce yok bu davranışta.
  • CankurtaranCankurtaran50 dk önce
    Fazilet partisine yaşatılanları Ak parti nin yaşaması fena olmaz Allah kalbimi biliyor . Hele bu nu Abdullah bey Ak partiye yaşatırsa çok ama çok anlamlı olur. Selamlar
  • ERSOYERSOY51 dk önce
    SayındegerlierhanustahemşerinizolarakyaninizdayizMHPden bencede ayrilintamamenMHPbundansonraAKPsitepnelastigikonumundabenimicinartıkmhpninhicönemive kıymetiyokAKPden vazgectimzatenyolunuzaçıkolsun
  • KARADAĞLIKARADAĞLI54 dk önce
    Buda demekki ... Kendilerine yeni kan yeni uşaklar arıyorlar.
  • Meda MEDYAMeda MEDYA1 sa önce
    Ne güzel dünya...Parti kuranlara devlet desteği kalksın...Gidin cebinizden harcayan..Böyle bir yasa çıkmalı..Simdikiler içinde söylüyorum onlarda almasın.
  • hasanhasan1 sa önce
    birileri ... kurtarmak için A. Gül'e parti kurdurtuyor
  • sukrusukru1 sa önce
    Yeter artık kuracaksa kursunda varsa eğer şu 55 hain kimmiş öğrensek artık.
  • AliAli1 sa önce
    Abdullah Gul'u hep sınsı bulmusumdur ama aynı zamanda garantıcı bır adam. Bence kalkısmaz. Ahmet Davutoglu ıse naıf, saf ama sadık bır adam. Bence yapmaz. Alı Babacan ıse muazzam zekı ve dahası kendı ısı gucu olan, tekrar polıtıkayı dusunmeyecek yapıda bır kısı. O da yapmaz. Insallah yapmazlar. Yaparlarsa da boylarının olcusunu alırlar. Abdullah Gul unutmasın bız onu Reıs'ın "kardesı" olarak sevdık.
  • salihsalih1 sa önce
    sade bir vatandaş olarak yazıyorum.Az bi mantıkla hareket edersek seçimlere şurda kalmış 3 ay.Yeni parti kursa zaten seçimlere giremez.Eh millet vekili seçimlerine zaten 3 yıl var.Parti kurmasının manası yok.3 yıl az bi süre değil.Ben bu hesabı yapıyorsam Abdullah Bey hayli hayli yapar.Sonuç itibariyle Abdullah Bye parti falan kurmayı aklının ucundan bile geçirmiyordur.Ha belki birileri gaza getirmeye falan çalışıyordur o ayrı ancak buadam yılların siyasetcisi gelir mi öyle oyuna.Sonucun sonucu adama küfür ettirmek için iki ayda bir bu haberi yapıyorsunuz aynı yerli otomobil gibi.Ha bu arada noldu yerli otomobil haberi yapmıyorsunuz kaç aydır.Seçim de yaklaştı hatırlatayım dedim.
  • ToprakToprak1 sa önce
    Dünyalık makamın tepesine kadar çıkmışsın yaşın kemale ermiş bu hırs nedir deseniz derler ki vatanın milletin ihtiyacı var durduk yere yeni bir oluşuma gitmiyoruz ki biz hizmet insanıyız bla bla bla devam eder kati olan bir şey var ak partinin çeki düzene fazlasıyla ihtiyacı var lakin düzen adamları ak parti karşısında ciddi bir varlık gösteremezdinamik, islam hassasiyetine sahip geldiği yeri unutmayan onu iktidara taşıyacak halkın halini anlayabilecek her başı sıkıştığında sesleri çıkmaz binerim üstlerine mantığını gütmeyecek yeni yüz ve karakterlere ihtiyaç var bu kişi kesinlikle abdullah gül değil bu arada ak parti düzenin parçası değilmi elbette ki evet sorun şu ki kötünün iyisi olması yada daha az kötü olması
  • ahmetahmet1 sa önce
    iddia edilenparti kurma işi doğru değildir. diye düşünüyorum.eğer doğru ise görünen isimler harakiri yapıyor derim.hiçmi hiç inanmıyorum.o zaman vatandaş olarak bir kez daha iyi insanları aramayı unut derim. hadi sende bu kadarmı insan düşer. iyileri karalama kampanyası diyor yeni yıla güzel düşünceler ile girelim. ümit ve temennisi ile.
  • Mehmet Tanriverdi Mehmet Tanriverdi 1 sa önce
    Biz adam sandik,meger bir musibetmiš.
  • Hy-hyHy-hy1 sa önce
    Bence Abdullah Rose'un parti kurması Akp'nin sonu olur.Akp,Mhp,İp,hatta Chp'den milltvekili koparır.
  • LütfiLütfi1 sa önce
    Boş konuşmayın.Abdullah Gül parti falan kuramaz.Fetö çuvalında boş yer çok.Hele bir denesin.
  • vatandaşvatandaş1 sa önce
    Bunlardan bir cacık olmaz güle sadece hainler oy verirbu millet bunları tarihin çöplüğüne attı zaten
  • asimasim1 sa önce
    Çıkarken kullanılan merdiven inerken kullanılamaz mı?
  • BünyaminBünyamin2 sa önce
    Abdullah GÜL'ü ben çözemedim.Çok YIM YIM.Böyle bir işe girişirse çok mahçup olur,çok.
  • Fırat KalkanıFırat Kalkanı2 sa önce
    Duydum ki sıfır,sıfır parti kuracakmışsın! Heyhat! 0+0=0
  • argun argun 2 sa önce
    ah benim guzel vatanim bu ulke zeka duzeyi sifira yakin burokrat ve elek alti politikacilara kaldiysa ucurumun dibini gormemize az kaldi demektir
  • Kocasolak Kocasolak 2 sa önce
    Kursunda boyunun ölçüsünü alsın, fettoşun merali DEŞİFRE oldu, yenisini verelim.
  • çikoçiko2 sa önce
    parti kurabilirsin ama bu millet senin yüzüne tükürür
  • mahmutmahmut2 sa önce
    Türkiyenin ilerlemesi ve bağımsızlık mücadelesini önlemek için; gezi isyanı ile başlayan,feto darbesi, döviz darbesi ile başarısızlığa uğrayan müdahelelere bir yenisi daha...
  • Iv. MuratIv. Murat2 sa önce
    Yani bir parti kursada görsek. Abdüllatif Şenerden biraz daha fazla şansı olur o kadar
  • MUSTAFA AÇARMUSTAFA AÇAR2 sa önce
    İnşallah sayın gül bu hataya düşmez eğer düşerse toplum içindeki azalan saygınlığı tamamen biter,tarihin çöplüğünde yer alır
  • Dunyasiz.Dunyasiz.2 sa önce
    Ya taktik ,degilse HAINLIK.Taktige eyvallah.Ancak HAINLIKSE DUNYADA ZATEN YERI OLMAZ ANCAK AHIRETTEKI HAZIR.
  • Merhaba Merhaba 2 sa önce
    Kurarsa sıkıntı olur

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