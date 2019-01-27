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Gündemi sarsan iddia! 'Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu, AK Partili vekillerle o partiye geçecek'

Adı yeni parti iddialarıyla sıkça anılan Abdullah Gül'ün, eski Başbakanlardan Ahmet Davutoğlu ve isimleri belirtilmeyen bir grup AK Partili milletvekilleriyle, Temel Karamollaoğlu'nun Genel Başkanlığını yürüttüğü Saadet Partisi'ne geçecekleri öne sürüldü.

27 Ocak 2019 Pazar 19:58
Gündemi sarsan iddia! 'Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu, AK Partili vekillerle o partiye geçecek'

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun bir grup AK Partili vekille birlikte Saadet Partisi'ne geçeceği iddia edildi.

İddialara Ankara siyaset kulislerinde 31 Mart yerel seçimlerinin sonuçlarına dair senaryolar konuşulmaya başlandı. Seçim sonuçlarının Meclis’te grubu bulunan 5 siyasi partiye etkileri olacak. Bunun yanı sıra bir süredir Ankara’da 31 Mart sonuçlarının yeni bir siyasi oluşumun da kapısını arayabileceği konuşuluyor. Bahsedilen oluşum, uzun zamandır gündemde olan eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve eski Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun da içinde yer alacağı söylenen yeni bir parti kurulacağı iddiası.

"AK Partili vekillerle geçecekler" iddiası

Tecrübeli siyasetçiler yeni bir partinin ancak seçim sonuçları ortaya çıktıktan sonra netleşeceğini söylüyor. Son günlerde artan kulisler ise yeni bir partiden çok mevcut bir partiye geçişi öngörüyor. Deneyimli bir siyasetçinin iddiasına göre, yeni bir parti kurulmayacak ama kökleri Refah Partisi’ne uzanan Saadet Partisi bu yeni oluşumun adresi olabilir. Şu an Meclis’te 2 milletvekili bulunan Saadet Partisi’ne AK Partili bir grup milletvekilinin geçebileceği, kongre ile de içine yeni oluşumu alan bir yönetim oluşturulabileceği konuşuluyor. Abdullah Gül’ün ise bu süreçte öncülük eden değil dışarıdan destekleyen bir pozisyonda olacağı ifade ediliyor.

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Haber Tarihi: 27 Ocak 2019 Pazar 19:58
  1. Ankara
  2. Abdullah Gül
  3. Ahmet Davutoğlu
  4. Saadet Partisi
  5. AK Parti
  6. Gündemi sarsan iddia

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